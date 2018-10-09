Bugün (9 Ekim) düzenlenen Google Pixel 3 lansmanında tanıtılan tüm ürünleri sizin için haberimizde derledik.

Pixel 3 ve Pixel 3 XL

Yeni Pixel’lerin tanıtıldığı lansmanda, çentiksiz Pixel 3 bizi 5.5 inçlik bir ekran ve 799 dolarlık fiyat etiketiyle karşıladı. Bunun yanı sıra abisi 3 XL ise çentikli tasarımı ve 6.3 inçlik ekranıyla 899 dolardan başlayan fiyatıyla tanıtıldı. Cihazın, Apple’ın iPhone Xs’inden 100 dolar daha ucuz olduğunu söylemekte de yarar var. Bunun yanı sıra Pixel ciddi kamera gelişmeleri de göstermiş durumda.

Pixel Slate

Google’ın yeni tableti Pixel Slate, Chrome işletim sistemi ile geliyor. 12.3 inçlik tablet 599 dolardan başlayan fiyatlarıyla geçen sene çıkan Pixelbook’tan ucuz olsa da cep dostu olduğu pek de söylenemez. İlginç yuvarlak tuşları olan klavyesiyle gelen Pixel Slate, 3000x2000 çözünürlükteki ekranıyla da dikkat çekiyor.

Home Hub

Google’ın üzerinde ekran bulunduran akıllı hoparlörü de tanıtılan yeni ürünler arasında. 150 dolarlık fiyatıyla bugün (9 Ekim) ön satışa sunulan ürünün; yeşil, pembe, koyu gri, ve beyaz gibi güzel renk seçenekleri mevcut. Cihaz, Amazon’un ve Facebook’un alternatiflerinde bulunmayan bir özelliği de içinde barındıracak: içerisinde YouTube bulunacak.