Kredi Kartı Bilgilerinin Çalındığı İddiasına Resmi Açıklama

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada, e-ticaret sitelerinde kayıtlı olan kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği ile ilgili bir ses kaydı yayılmıştı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği, ortaya atılan iddia ile ilgili olarak açıklama yaptı. Dernekten yapılan açıklamada, herhangi bir güvenlik ihlaline rastlanmadığı söylendi.

Geçtiğimiz haftalarda Black Friday indirimleri nedeniyle büyük bir alışveriş çılgınlığı yaşandı. Alışveriş çılgınlığı öyle boyutlara vardı ki kargo şirketlerinin faaliyetleri tıkandı. Bu büyük alışveriş döneminde tüketicileri tedirgin eden bir haberde sosyal medyada yayıldı. Ortaya atılan bir iddiaya göre e-ticaret sitelerinde kayıtlı olan kredi kartı bilgileri ele geçirilmişti.

Bazı e-ticaret sitelerindeki müşteri bilgilerinin ele geçirildiğini iddia eden ses kaydının ardından resmi bir açıklama yapıldı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nden (ETİD) yapılan açıklamada, sektör meclisinde konunun değerlendirildiğini ve herhangi bir ihlalin tespit edilmediğini duyuruldu.

Kredi kartı bilgileri çalındı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Kredi kartı bilgilerinin çalınmış olduğu iddiası karşısında açıklama yapan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, sektör meclisinde yaptıkları değerlendirmede herhangi bir ihlalle karşılaşmadıklarını, tüketicilerin kredi kartı bilgilerinin de uluslararası standartlara göre saklandığını açıkladı.

Sosyal medyada yayılan ses kaydında Hepsiburada, Trendyol, Morhipo ve DeFacto’nun müşteri bilgilerinin çalındığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre ele geçirilen bilgiler, geçtiğimiz yıllarda iflas edip, kapanan bir online alışveriş sitesinin müşteri bilgileri. Hackerlar tarafından ele geçirilen bu bilgiler, şu anda faaliyette olan alışveriş sitelerindeki müşteri bilgilerine ulaşmak için kullanılmak istendi. Eski müşteri bilgilerinin, hala faaliyette olan alışveriş sitelerinde denenmesi ise başarısızlıkla sonuçlandı.

Her ne kadar hackerlar tarafından ele geçirilen bilgiler, faaliyette olmayan bir siteye ait olsa da siber güvenlik uzmanları konuya dair uyarıyorlar. Güvenlik uzmanları, alışveriş sitelerini kullanan tüketicilerin, kullanıcı adı, şifre kombinasyonlarını mutlaka değiştirmelerini önerdiler.

Siber güvenlik uzmanları, alışveriş sitelerinde kullanılan kullanıcı adı ve şifrelerin her site için de ayrı olması gerektiğini, ödemelerde de muhakkak 3D Secure ve benzeri ek güvenlik önlemlerinin kullanılmasını önerdiler.