Amerika'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre kas gücü yüksek bireyler daha uzun ve sağlıklı bir hayata sahip oluyor.

Spor yapmanın, sağlıklı bir vücut ve yaşam için artık bir tür 'gereklilik' olduğunu biliyoruz. Gündelik hayatımız büyük oranda hareketsiz geçtiği için de çareyi genelde alternatif spor dallarında ya da spor salonlarında arıyoruz. Bilim insanları da gerçekleştirdikleri pek çok araştırma ile bu alternatif spor aktivitelerinin sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu sık sık vurguluyor.

Konuyla ilgili farklı bir bakış sunan yeni bir araştırma da ABD'de Michigan Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Araştırmaya göre kasları kuvvetli ve dayanıklı olan insanlar, yaşıtlarına göre daha uzun bir ömre sahip oluyor. Araştırma ekibi önemli olanın kas kütlesi değil kas gücü olduğunu belirtiyor ve kasları güçlendirmek için yapılacak antrenmanlar için hiçbir zaman geç kalınmış olmadığını da vurguluyor.

Öyle ki araştırma ekibi, yaşlı bireyler için bu antrenmanları gerçekleştirmenin gençlere oranla çok daha kritik olduğunu söylüyor. Yaş aldıkça vücudumuzda yaşanan değişimlere de değinilen araştırmada, yaşlanmanın önüne geçmenin herhangi bir yolu olmasa da fiziksel ve zihinsel etkilerinin ağırlık çalışarak ya da kardiyo egzersizleri yaparak önüne geçilebileceği belirtiliyor.

Fiziksel olarak aktif olmanın ve sağlıklı beslenmenin; kalp rahatsızlıkları, diyabet ve hatta kanser gibi pek çok hastalığın önüne geçmede ne kadar etkili olduğunu biliyoruz ancak araştırmaya göre sadece kalp atışlarımızı hızlandıran egzersizlere değil, aynı zamanda ağırlık kaldırmaya da ihtiyacımız var. Çünkü güçsüz bir kas yapısı, erken ölüm riskini %50 oranda artırıyor.