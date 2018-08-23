Sultangazi'de yine akıllara durgunluk veren bir 'ticaret dolandırıcılığı' vakası yaşandı. Kaşar ticareti vesilesiyle insanları dolandıran bir ekip kayıplara karıştı.

Sultangazi'de yaşayan 30 kişilik bir grup mağdur, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne başvurarak suç duyurusunda bulundu. Çiftlik Bank ile dalga geçerken benzer bir vakanın başlarına geldiğini öğrenen mağdur gruptan kamyon şoförlüğü yapan Mesut Ergün, şunları söyledi:

"Bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştım. Baktım arkadaşıma yüklü miktarda bir para verdi. 'Ne parası bu' dedim. 'Kaşar alıp satıyoruz, onun parası. Varsa sen de ver' dedi. Ben buna ilk etapta 13 bin para verdim. Daha sonra tekrardan paralar verdim. Bana geri dönüş yaptı, verdi biraz para. Sonra da duyduk ki bu etrafı dolandırmış. Bizden gelip para alıyor. Bizden aldığı parayla gidiyor kaşar alıyor. 1 ton 2 ton kaşar alıyor. Bunu götürüyor, 'peynircilere, marketlere veriyorum' diyor. Bize bu şekilde anlattı. Bize bir süre dönüş yaptı, sonra anladık ki; aynı Çiftlik Bank gibi biz de dolandırıldık."

Toplamda 100 bin TL dolandırıldığını belirten ve şikayetçi olduğunu söyleyen Ergün, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Diğer mağdurlar da; biri 450 bin lira dolandırılmış, kimine dairesini, kimine arabasını sattırmış, en yakın akrabasını bile dolandırmış. Bu şekilde dolandırılan benim bildiğim 50-60 kişi var. Zaten tanıdığımız 30 kişi adliyeye gittik. Şikayette bulunduk. Devletten, bir an önce bulunmasını bekliyoruz. Şu an 'Bulgaristan'a kaçtı' diye bir haber geldi. Çiftlik banka dalga geçiyorduk aynısı bizim başımıza geldi. Biz de buna isim koyduk 'Kaşar Bank' diyoruz."

Mağdurları dolandırdığı iddia edilen 28 yaşındaki Ü.Ö'nün daha önce bir yerel haber sitesinde çiğköfte reklamında oynadığı ve şu an her yerde arandığı belirtildi.