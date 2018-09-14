Kaşar Bank Kaçağının WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz haftalarda onlarca mağduru 'kaşar ticareti' yapacağı vaadi ile dolandırdığı ve yurtdışına kaçtığı iddia edilen Ülken Ö.'nün WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı.

Sultangazi'de yaşayan yaklaşık 30 kişilik bir grup mağdurun, geçtiğimiz haftalarda dava açarak şikayetçi olduğu ve her yerde aranan Ülken Ö.'nün yurtdışına kaçtığı tahmin ediliyordu. Mağdurlardan biriyle WhatsApp konuşmaları basına servis edilen Ülken Ö.'nün an itibarı ile Bulgaristan'da olduğunu düşünülüyor.

Kaşar Bank mağdurlarından biri olan Saim Demirbaş, WhatsApp üzerinden Ülken Ö. ile iletişime geçmeyi başardı ve 170 bin TL'sinin 70 bin TL'sinden vazgeçtiğini, 100 bin TL'yi ödemesi durumunda aralarında sorun kalmayacağını belirtmesine rağmen, Ülken Ö. kendisine şu an bu parayı ödemeyeceğini belirtiyor.

Mağdur Saim Demirbaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Kaşar Bank'tan dolayı arkadaş bize geldi. Kaşar alıp satıyoruz dedi. 10 bin lira ile başladık. 20,30,40,50 bin derken 170 bin lira kaşar banka kaptırdık. Şimdi arkadaş bizimle yazışıyor. Annesiyle görüştük yardımcı olacaklarını söylüyorlar. Biz de Kaşar Bank'tan dolayı çok mağdur durumdayız. Kaşar Bank diyip girdik başımıza gelmeyen kalmadı. Devletimizin bize yardımcı olmasını bekliyoruz."

Saim Demirbaş ile gerçekleştirilen röportaja da hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz: