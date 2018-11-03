Dünyaca ünlü CEO Elon Musk, şirketi Tesla için Suudi Arabistan’dan para alma çalışmalarını durdurmayı düşündüklerini bildirdi.

Son yıllarda gerek şirketi SpaceX’le gerekse de Tesla ile sık sık gündeme gelen ünlü CEO Elon Musk, Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir açıklamaya imza attı. Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın üzerine bir yaptırım kararı da Tesla’dan geldi.

Musk, Recode’a verdiği röportajda, Kaşıkçı’nın öldürülmesi ile ilgili olarak, “Bu durum oldukça kötü görünüyor. Yani bu iyi bir şey değil ve muhtemelen Suudi Arabistan’dan para almayacağımızı düşünüyorum” dedi. Musk, şirketi Tesla’nın zor günler yaşaması üzerine Suudi Arabistan’dan finansal destek alma yoluna girmek istemiş, şirketi bu şekilde rahatlatmayı planlamıştı. Hatta Suudi Arabistan varlık fonunun Tesla’nın yüzde 5’ini 3.2 milyar dolar karşılığında satın aldığı aktarılmıştı. Musk’ın Kaşıkçı olayının ardından yaptığı açıklamadan sonra bu anlaşma nasıl sonuçlanacak şimdilik bilinmiyor.

Elon Musk’tan önce, Virgin Grubunun kurucusu Richard Branson da Kaşıkçı’nın öldürülmesi üzerine Suudi Arabistan’la turizm projeleri ve Virgin uzay projesini askıya aldığını duyurmuştu. Bunlar dışında teknoloji dünyasının bir diğer dev ismi Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in başında bulunduğu Gates Vakfı, Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman ile gelecekte yapacakları çalışmaları durdurduklarını bildirdi.

Kaşıkçı cinayeti, dünya gündeminde hala geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Bu olayların ardından dünyaca ünlü başka şirketlerin de Suudi Arabistan’a karşı yaptırım uygulayıp uygulamayacaklarını ilerleyen günlerde göreceğiz.