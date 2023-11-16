"Kasım İndirimleri" Reklamlarına 2,7 Milyon Lira Ceza Kesildi

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından tüketicileri aldatan ve istismar eden reklamlara ve haksız ticari faaliyetlere yönelik kesilen cezaları açıkladı. Kasım ayı indirimlerinde 2,7 milyon liralık idari ceza uygulanırken, 11 aylık ceza toplamı 92,5 milyon oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile Reklam Kurulu'nun, özellikle Kasım ayında gerçekleştirilen ve "Efsane Kasım", "Şahane Kasım" gibi isimlerle tanıtılan büyük indirim kampanyalarını yakından incelediğini göstermiş oldu.

Kurul tarafından yapılan incelemelerde tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapıyormuş algısı oluşturan satış uygulamalarına 2,7 milyon liralık idarî ceza uygulandı.

16 dosyada 2,7 milyon lira ceza kesildi

Kurul, gündemine gelen toplamda 16 indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezasına hükmetti. Ayrıca bu kampanyalara toplamda 2,7 milyon lira idarî para cezası uygulanmasına da karar verildi. Bu ayki toplantıda görüşülen toplam 176 dosyadan 153'ü mevzuata aykırı bulundu. Bu reklam ve ticari faaliyetler dururuldu. Toplamda da 16,7 milyon liralık idarî ceza uygulanmasına karar verildi.

Kurul ayrıca mevsim geçişinde tüketici sağlığına yönelik dönemsel reklamları da inceledi. Özellikle takviye edici gıdalar ve kozmetik ürünler gibi doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik ürünlerin reklamları takip edildi. Olası faydaları hakkında tüketicileri yanıltan, kamu sağlığına zarar verici nitelikte, mevzuatlara aykırı bulunan reklamlar da idarî yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Reklam Kurulu, 11 aylık süreçte toplamda 1838 dosya hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu dosyalardan aldatıcı reklam veya haksız ticari aktiviteler içerdiği tespit edilen 1623 dosya için durdurma cezasına ve toplamda 92,5 milyon lira idarî ceza uygulanması kararlaştırıldı.