Kasırgayı Doğrulayan Meteoroloji'den Son Dakika Açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre İyonya Denizi’nde oluşan kasırga, yönünü değiştirmediği takdirde 30 Eylül'de Türkiye'yi vuracak.

Yalnızca birkaç saat önce siz değerli Webtekno takipçilerine aktardığımız haberde anlık hava durumu tahminlerinin Yunanistan’ın batısı ile İtalya yarımadasının arasında kalan İyonya Denizi’nde bir kasırga oluştuğunu ve kasırganın yönünün değişmeden ilerlemesi halinde Türkiye’nin batı kıyılarını vuracağını bildirmiştik.

Konuyla ilgili olarak bir son dakika açıklaması yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İyonya Denizi’nde bir kasırga oluşmakta olduğunu ve Türkiye’yi vurma ihtimalinin bulunduğunu doğruladı. Açıklamaya göre söz konusu kasırga, hafta sonuna kadar doğuya doğru ilerlemeye devam edecek. 30 Eylül’de ise Türkiye’nin batı kıyısını şiddetli bir şekilde vuracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

‘’Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün öğleden sonra Orta Akdeniz'de oluşması beklenilen Alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve Tropik Fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz'de oluşması beklenen Fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir.

Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte Fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olup; Fırtınanın yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamalar yapılacaktır.’’