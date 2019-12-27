Kaspersky Ücretsiz Android Test Aracı Kaspresso'yu Yayınladı

Kaspersky, mobil geliştiriciler için Kaspresso adlı Android Otomatik Test Çerçevesini erişime açtı. Test aracı, geliştiricilerin uygulamalarındaki hataları bulmayı kolaylaştırarak, yayınlamalarını hızlandıracak.

Siber güvenlik şirketi Kaspersky, mobil geliştiriciler için otomatik test aracı Kaspresso'yu Android geliştiricilere sundu. Araç, uygulama testi için gereken süreyi önemli ölçüde azaltarak, yayınlama sürecinin hızlandırılmasını sağlıyor.

Mobil geliştiricilerin karşılaştığı temel zorluklardan biri, uygulamalarındaki hataları bulmak ve yayınlanma sürelerini azaltmak için doğru otomatik test aracını seçebilmek. Geliştiriciler, Espresso ve Appium gibi otomatik testleri yapabilen araçlar kullansa da, bu araçlar okunabilirlik, günlük kaydı ve kullanıcı arayüzü test mimarisi gibi sorunları yeterince ele alamıyor.

Kaspresso aracı, geliştiricilerin temiz, kararlı, bakımı kolay ve anlaşılabilir UI testleri yazmalarını engelleyen sorunların üstesinden gelmek için geliştirildi. Araç, otomatik Android testleri oluşturmak için Espresso ve Kakao kütüphanelerinden yararlanıyor. Kaspresso ayrıca, test tanımlamalarını yeni bir seviyeye çıkararak, Kakao kütüphanesinin dahil edilmesi sayesinde, Espresso üzerinde DSL wrapper olarak sunulan kullanıcı arayüzü testlerinin okunabilirliğini geliştiriyor.

Kaspresso ayrıca Flaky testleri ve günlüklerle ilgili sorunları da çözebiliyor. Flaky test, aynı yapılandırma için uygulamaların olduğu başarısız veya geçebildiği bir test. Bu tür davranışlar geliştiriciler için zararlı olabilir çünkü test hataları her zaman koddaki hataları göstermez. Kaspresso'yu indirmek için KasperskyLab'ın GitHub deposuna buradan ulaşabilirsiniz.