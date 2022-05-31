Katar'ın, Nusr-et'in Çatı Şirketine Ortak Olduğu Açığa Çıktı

Nusr-et'in de aralarında bulunduğu popüler restoran zincirlerine çatı şirketi olan d.ream'in yüzde 20'sinin Katarlılar tarafından alındığı ortaya çıktı. Bu satın alma için 300 milyon dolar ödendiği belirtiliyor.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani, bundan birkaç hafta önce Türkiye'ye gelmiş ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Şimdi bu görüşmenin detayları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Katar Emiri El Sani'nin, aralarında Nusr-et'in de bulunduğu bazı restoranların çatı şirketi olan d.ream'e ortak olduğu açığa çıktı.

Sözcü'de yer alan bir habere göre Nusr-Et'le birlikte Günaydın ve Zuma gibi popüler restoranları da bünyesinde barındıran ve Doğuş Holding'in iştiraklerinden bir tanesi olan d.ream'in yüzde 20'si, yapılan anlaşma ile Katarlılara geçmiş oldu. İddialara göre Katar Emiri, bu anlaşma için Doğuş Holding'e 300 milyon dolar ödemeyi kabul etti. d.ream'in yüzde 17,34'ü, geçtiğimiz dönemlerde Singapur Devlet Fonu Temasek ile İngiliz şirket Metric Capital'e satılmıştı.

Katar Varlık Fonu, Nusr-et'e ortak olmuş oldu

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani, bu satın almayı Katar Varlık Fonu olarak da bilinen Katar Yatırım Otoritesi (QIA) adına satın aldı. 2005 yılında kurulan QIA, 335 milyar doları aşkın varlığın sahibi...

QIA'nın neden böyle bir şey yaptığını merak ediyorsanız açıklayalım. Aslına bakacak olursak Katar Yatırım Otoritesi, yalnızca Türkiye ile ilgilenmiyor. Öyle ki QIA; İngiliz banka Barclays, Fransa'nın Türk Telekom'u Orange, İsviçre bankası Credit Suisse, Volkswagen ve Porsche gibi dev şirketlerde de hak sahibi. QIA'nın Türkiye'de pay sahibi olduğu kuruluşlar arasında ise Finansbank, Digitürk, Beymen, BMC, Banvit ve Borsa İstanbul yer alıyor...