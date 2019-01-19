Pembe Somonlar Orkaların Türünü Tehlikeye Atıyor

Son verileri inceleyen bilim insanları, pembe somon türündeki artışın dolaylı yoldan orka türünü tehlikeye attığını ileri sürdü.

Yıllar boyunca bilim insanları, katil balinaların türünü tehlikeye atan unsurlar olarak barajları, kirliliği ve yüksek sesleri öne sürmüşlerdi. Şu an ise yeni bir tehdit bulunuyor: Pembe somonlar.

Balina Araştırma Merkezi’nde bulunan verileri inceleyen dört araştırmacı, birkaç ay önce önemli bir konuyu fark etti. Çift yıllarda (örneğin 2010 ya da 2012) ölen balinaların sayısı, tek yıllarda ölenlere oranla fazlasıyla yüksekti.

Yayınlanan son araştırmada bu örüntünün pembe somonlarla bir bağlantı içerisinde olabileceğine karar verildi. Devasa pembe somon sürülerinin, orkalara yemek bulma konusunda sorunlar yaşatabileceği ihtimali ortaya çıktı. Bu ihtimali gören yazarlar da altında yatan sebepleri araştırmadan konuyu kamuya açtı.

Araştırmanın yazarlarından biri olan Greg Ruggerone “Bu konuyu kamuya açmamızdaki en büyük sebep, insanları bu beklenmedik etken konusunda düşünmeye itmekti” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Tüm bunların yanı sıra pembe somonların, diğer canlılar av ararken zorluk çıkarmaları konusu da başka bir sorunu öne çıkarıyor.

Orkalara dönecek olursak, verileri incelemeye devam eden araştırmacılar, balina popülasyonunun 92’den 76’ya kadar düştüğü zaman dilimi olan 1998 yılından 2017 yılına kadarki süre içerisinde, çift yıllarda ölüm sayıları yüksekken tek yıllarda doğum sayılarının daha yüksek olduğunu tespit etti.

1998 yılındaki somon avı yasağı sonucunda pembe somon popülasyonundaki artış da göz önünde bulundurulduğu zaman, pembe somonları yemeyi tercih etmeyen orkaların sayısındaki düşüş açıklanabiliyor. Orkaların yemeyi tercih ettiği Chinook somonu da kendine yiyecek bulamadığı için bu tür de azalıyor. Bu sayede en basit denklemimize ulaşıyoruz: Pembe somonların popülasyonundaki artış sonucunda Chinook somonu popülasyonu düşüyor. Bu da orka popülasyonuna yansıyor.