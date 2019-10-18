Motorola RAZR 2019'un Çıkış Tarihi Belli Oldu

Motorola’nın katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu RAZR 2019 için çıkış tarihi nihayet açıklandı. ABD’li şirket, 13 Kasım’da Los Angeles’ta gerçekleştireceği etkinlikte heyecanla beklenen telefonunun üzerindeki sır perdesini kaldıracak.

Mobil birimi Lenovo tarafından yönetilen Motorola, bu yılın başlarında Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’da, katlanabilir ekrana sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı.

ABD’li firma, şu an için yalnızca Samsung ve Huawei’in yer aldığı bu segmente, ilk olarak 2004 yılında piyasaya sürdüğü Moto Razr’ın katlanabilir ekranlı versiyonu ile adım atacak. Cihazın tasarım ve donanım özelliklerine dair bazı ipuçlarına sahibiz; ancak çıkış tarihi konusunda elimizde henüz bir şey yoktu. Ta ki bugüne kadar.

Katlanabilir ekranlı Motorola RAZR 2019’un 13 Kasım’da Los Angeles’ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacağını açıklayan firma, bugün itibarıyla medya davetiyelerini göndermeye başladı. Söz konusu davetiyenin üzerindeki görselde, muhtemelen orijinal Razr modeline ait olan bir menteşe görüyoruz. Motorola ayrıca, 13 Kasım’daki etkinliğin “yeniden keşfedilen bir ikonun uzun süredir beklenen duyurusu” olacağını söylüyor.

Motorola RAZR 2019 için gönderilen basın davetiyesi:

Lenovo çatısı altında faaliyet gösteren şirket, katlanabilir ekranlı RAZR akıllı telefonu hakkında detay paylaşmaktan kaçınıyor; ancak bugüne kadar yapılan sızıntılardan cihazın nasıl görüneceği hakkında bir fikrimiz var.

Motorola RAZR 2019’un sızdırılan tasarım görüntüsü:

RAZR 2019’un kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 710 yonga seti olacağı söyleniyor. 4GB / 64GB ve 6GB / 128GB yapılandırma seçenekleriyle satışa sunulması beklenen akıllı telefon, 2.730mAh değerinde bir bataryadan güç alacak.

Söylentilere göre, katlanabilir ekranlı Motorola RAZR 2019’un fiyatı 1.500 dolardan başlayacak; ancak cihazın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için 13 Kasım'a kadar beklememiz gerekecek.