Samsung Galaxy F 2.500 Dolarlık Fiyat Etiketine Sahip Olacak

Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy F hakkında aylardır pek çok söylenti duyuyoruz.

Samsung'un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu olan Galaxy F'in, bu ayın başlarında şirket tarafından prototipi yayınlanmıştı fakat tasarım hakkında Samsung sır vermemişti. Birkaç hafta önce çıkan haberlere göre cihazın 2019 Mart ayında piyasaya çıkacağı ve 1.750 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtilmişti.

Bugünlerde, katlanabilir ekranlı akıllı telefon Galaxy F'in beklenenden daha pahalı olabileceğini iddia eden yeni bir rapor ortaya çıktı. Söz konusu rapora göre bu telefon 2.500 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca rapora göre bu akıllı telefonun çok sınırlı kullanılabilirliğe sahip olacağını ve yalnızca İngiltere pazarında satın alınabileceğini söyleniyor.

Birçok akıllı telefonda olduğu gibi, Galaxy F'in birden fazla versiyonu olacak. Kaynak tarafından belirtilen fiyat 2.500 dolar olarak göze çarpıyor. Uzmanlara göre depolama alanı ve RAM seçenekleri, telefonun fiyatını değiştirebilir. Bu fiyatlandırma seçeneklerinin doğru olup olmadığını söylemek zor. Hala akıllı telefonun gerçek ismini ve özelliklerini dahi tam olarak bilmiyoruz.