Katlanabilir Elektronik Üretimi İçin Bir Yöntem Keşfedildi

Exeter Üniversitesi'nde araştırma yapan mühendis ekibi, gelecekte elektronik ürünlerin tamamında kullanılacağı düşünülen Grafen maddesinden yararlanarak, yüksek dielektrik karakteristiğe sahip materyaller ile van der Waals hetero-yapıları üretmenin yeni bir yolunu keşfetti. Bu yöntem, katlanabilir elektronik cihazlar üretmenin önünü açabilir.

Grafen, karbon atomlarının bal peteği yapısında dizilerek oluşturduğu ve hakkındaki çalışmalarla 2010 yılında Nobel Ödülü kazandıran mucizevi maddedir. Grafen üzerinde yapılan çalışmalar, belli bir süredir devam ediyor. Exeter Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Grafen'i kullanarak elektroniğin geleceğine yön verebilecek bir teknik geliştirdi.

Mühendislerden oluşan araştırma ekibi, yüksek dielektrik özelliğe sahip iki boyutlu ince kristalli malzemeleri kullanarak van der Waals hetero-yapılarının üretimini kolaylaştırmanın yeni bir yolunu keşfetti. Van der Waals hetero-yapılarının getirdiği avantajların oldukça fazla olmasına rağmen, üretiminin karmaşık olmasından dolayı bu yapılar kullanılamıyordu.

Araştırma ekibinin keşfettiği teknik ile bu yapılar kullanılarak uygun voltaj ölçeklendirmesi yapılabiliyor. Çalışmalarında yüksek dielektrik karakteristiğe sahip malzemelerden de yararlanan ekibin bu keşfi, yeni nesil esnek elektronik cihazların üretiminin önünü açabilir.

Araştırmacılardan Dr. Freddie Withers, yaptıkları keşfin yeni nesil elektronik ürünler için oldukça önemli olduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı: "Yüksek dielektrik karakteristiğe sahip malzemeleri çeşitli van der Waals hetero-yapılarına yerleştirme yöntemimiz, gelecekte esnek van der Waals cihazları üretebilmenin önünü açıyor. Bu yöntemle van der Waals hetero-yapılara komşu tek katmanlı malzemelere de zarar vermiyoruz."

Elektronik cihazlarda küçülmeyi sağlamak için araştırmacılar, sık kullanılan yalıtkanlar yerine yüksek dielektrik karakteristiğe sahip maddeler kullanmaya başlamışlardı. Fakat kullanılan yüksek dielektrik karakteristiğe sahip maddelerin üretim yöntemleri, 2 boyutlu malzemeler ile uyumlu değillerdi.

Exeter Üniversitesi'nde keşfedilen bu üretim yöntemi, çift kapılı Grafen transistörlerinin ve optikte tünelleme transistörleri olarak adlandırılan elemanları içeren nano-elektronik ve opto-elektronik cihazların üretilebilmesine olanak tanıyacak. Van der Waals hetero-yapıları üretmek için kullanılacak bu yöntemin tüm detaylarına, Science Advances'da yayınlanan makaleden ulaşabilirsiniz.