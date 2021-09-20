Katlanabilir Google Pixel Fold Yıl Sonuna Kadar Çıkabilir

Son zamanların en popüler teknolojik yeniliklerinden katlanabilir telefonlara Samsung'dan sonra Google'da el attı. Google'ın katlanabilir modeli Pixel Fold yıl sonuna kadar piyasaya sürülmüş olabilir.

Şu son zamanlara kadar katlanabilir telefonlar, kulağa geleceğe ait fütüristik cihazlar gibi geliyordu; ancak şimdi Samsung, daha makul fiyatlı üçüncü katlanabilir modeli Galaxy Fold Z için kolları sıvadı bile.

Yeni raporlar ise Google’ın da, bir yıldan uzun süredir kulaktan kulağa dolaşmakta olan Google Pixel Fold ile yarışa dahil olacağının ve sonunda Samsung’un tahtını elinden alabileceğinin sinyallerini veriyor.

Bir değil iki yeni katlanabilir model olabilir

Uzun bir süredir etrafta dolaşmakta olan dedikoduların ardından yeni ortaya çıkan raporlara göre, Google Pixel Fold önümüzdeki birkaç ay içerisinde piyasaya sürülecek. Evleaks; Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda kod adı “Passport” olan katlanabilir Pixel’in, iki yıllık bir geliştirme sürecinin ardından bu yıl sona ermeden satışa çıkabileceğinin haberini verdi.

Dahası, 9to5Google, “Jumbojack” olarak adlandırılan bir başka Pixel Fold modeline – ya da en azından güncelleştirilmiş bir model- ait olabilecek kanıtlar buldu. Şimdilik bu iki cihaza – tabii gerçekten de iki taneyse- dair pek bir şey bilinmese de gelişmelerin teknoloji severleri epey bir heyecanlandırdığını söyleyebiliriz.

Google’ın test ettiği, henüz yayınlanmamış olan Android 12 ile çalışan katlanabilir bir telefona dair birkaç şey mevcut. Test sırasında, Android API'sinde yeni bir "duruş"tan bahsediliyor. Duruş kontrolleri, açık, kapalı, yarı kapalı, ters çevrilmiş veya menteşeli gibi tipik olarak katlanır bir telefonda bulacağınız konumları kontrol ediyor. Bu özellik Android 12'de bulunmasa da, muhtemelen Android 12.1'de bunu göreceğiz.

Gözler Google'ın Pixel ve Pixel 6 Pro lansmanına çevrildi

Gelmekte olan Pixel 6 Pro’ya bakacak olursak Google, piyasaya muhtemelen Samsung’un en yeni ve en iyi modellerine rakip olabilecek kapasitede bir katlanabilir telefon sürecek gibi gözüküyor. Bütün bunlarla birlikte Google'ın Pixel 6 ve Pixel 6 Pro lansmanı sırasında Fold'u tanıtıp tanıtmayacağı veya söz konusu cihazı piyasaya sürmek için yılın ilerleyen zamanlarına kadar bekleyip beklemeyeceği bilinmiyor.

Her halükarda Google Pixel Fold gerçek ve muhtemelen de önümüzdeki birkaç ay içinde gelecek gibi görünüyor.