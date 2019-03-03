Yeni telefon modası olan katlanabilir ekranlarda yarış yeni yeni kızışmaya başlamışken Samsung bu konuda boş durmuyor. Samsung'un Apple'a katlanabilir ekran temin etmek için görüştüğü gösteren raporlar ortaya çıkınca, tasarımcılar da bazı fikirlerle gelmeye başladı. Bu render, katlanabilir bir iPad'in nasıl olabileceğini gösteriyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere ve ET News'un bir raporuna göre Samsung Display, Apple'a bazı katlanabilir ekran örnekleri gönderdi. Gönderilen bu ekranların Galaxy Fold'dakinden biraz daha küçük 7,2 inçlik ekranlar olduğu da söyleniyor.

Analistler, geçen ay Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisini Apple'a bir süreliğine satmayacağını ve böylece Galaxy Fold'un benzersiz tasarımını koruyacağını söylemiş olsalar da bu haftaki raporlar bunun tersini iddia ediyor. Samsung'un Apple ile uzun süreli iyi bir ekran ortaklığı olduğu düşünülünce, bu durum da aslında çok şaşırtıcı değil.

Bu haberler ortaya çıkınca, tasarımcılar da kendi fikirlerini ortaya koymaya başladılar. LetsGoDigital'ın tasarlayıp renderladığı katlanabilir iPad, bu konseptin nasıl gözükebileceği konusunda bizlere daha net bir fikir veriyor. 'Eksiksiz bir iş istasyonu' olarak tasvir edilen cihaz, katlanıldığında daha rahat ve taşınabilir bir hal alıyor.

Katlanabilir ekranların gelecekte büyük yer kaplayacağı açık. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?