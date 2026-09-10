Apple, yıllardır merakla beklenen katlanabilir modeli iPhone Duo'yu tanıttı. 7,6 inçlik katlanabilir ekranı, A20 Pro işlemcisi ve iOS 27 ile gelen cihaz, katlanabilir telefon pazarında Samsung'un karşısına doğrudan rakip olarak çıkıyor.

Samsung, katlanabilir telefon konusunda Apple'dan daha deneyimli olsa da Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u iPhone Duo ile Samsung'un Galaxy Z Fold8'i birçok açıdan benzer özellikler sunuyor.

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Peki iki telefonun ekranından kamerasına, performansından piline kadar öne çıkan özelliklerinde ne gibi farklar var?

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1- Tasarım

İki telefon da kitap gibi açılan klasik katlanabilir telefon tasarımını kullanıyor. Ancak iki markanın da bu tasarımı yorumlama biçimleri biraz farklı. iPhone Duo açıkken 5,2 mm, kapalıyken 11,3 mm kalınlığında ve 254 gram ağırlığında. Galaxy Z Fold8 ise açıkken 4,5 mm, kapalıyken 9,7 mm kalınlığında ve yalnızca 201 gram ağırlığında. Yani Samsung'un telefonu hem daha ince hem de daha hafif.

Bu fark günlük kullanımda da hissedilebilecek kadar büyük. Apple tarafında titanyum katlanabilir tasarım ve Ceramic Shield 2 gibi malzemeler öne çıkarken Samsung, Armor Aluminum çerçeve ve Armor FlexHinge ve ekranın altında çift katmanlı titanyum yapı kullanıyor. Dolayısıyla iPhone Duo daha premium ve sağlam bir gövde sunarken taşınabilirlik söz konusu olduğunda Galaxy Z Fold8'in eli daha güçlü.

2- Ekran

İki modelde de 7,6 inçlik büyük ekranlar karşımıza çıkıyor. iPhone Duo, 1878 x 2670 çözünürlüklü, 430 ppi değerine sahip Super Retina XDR OLED ekran kullanıyor. Galaxy Z Fold8 ise 7,6 inçlik 4:3 oranlı ana ekrana sahip. Her iki modelde de 120 Hz'e kadar yenileme hızı sunuluyor.

Apple'ın ekran tarafındaki dikkat çekici kozu ise nano-texture kaplama. Bu yapı özellikle güçlü ışık altında yansımaları azaltmayı hedefliyor. Samsung ise 4:3 oranındaki ana ekranıyla içerik tüketimi ve çoklu görev kullanımına odaklanıyor.

3- Kapak Ekranı

Telefon kapalıyken kullanılabilen ekranların boyutları da birbirine oldukça yakın görünüyor. iPhone Duo'da 5,4 inç, Galaxy Z Fold8'de ise 5,5 inç kapak ekranı bulunsa da oranlardaki fark devreye giriyor.

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Apple, iç ve dış ekranın aynı en-boy oranını korumasıyla bir ekrandan diğerine geçerken içeriğin daha tutarlı görünmesini hedefliyor. Samsung ise 10:16 oranındaki kapak ekranıyla telefonu kapalıyken mümkün olduğunca klasik bir akıllı telefon gibi kullanmaya odaklanıyor.

4- İşlemci

Performans tarafında Apple, iPhone Duo'da 2 nm üretim sürecine sahip A20 Pro çipini kullanıyor. Çipte 6 çekirdekli CPU, Neural Accelerators'a sahip 7 çekirdekli GPU ve çift 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor. Galaxy Z Fold8 ise Galaxy için özelleştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alıyor ve güçlü CPU, GPU ve NPU birimleriyle yapay zekâ işlemlerine de odaklanıyor.

Özellikle uzun süre yüksek performans gerektiren işlerde A20 Pro'nun yanında Apple'ın buhar soğutmalı tasarımı iPhone Duo'nun güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

5- Kamera

Kamera tarafında iki model arasında önemli bir yaklaşım farkı var. iPhone Duo'da 48 MP Fusion Ana kamera ve 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera olmak üzere çift kamera sistemi bulunuyor. Apple ayrıca ana kameranın yüksek çözünürlüklü sensörü sayesinde iki kata kadar optik kalitede yakınlaştırma sunuyor.

Galaxy Z Fold8'de ise 50 MP geniş açı ve 50 MP ultra geniş açı olmak üzere yine çift arka kamera bulunuyor.

Apple, kamera tarafında yalnızca sensör çözünürlüğüne değil, katlanabilir tasarımla birlikte kullanılabilen yeni çekim özelliklerine de ağırlık veriyor. Örneğin Duo Preview, çekim yapan kişinin dış ekranda kadrajı karşısındaki kişiye de gösterebilmesini sağlıyor. Bunun yanında 48 MP ultra geniş kamerayla makro çekim, Akıllı Çekim ve Çift Çekim gibi özellikler de bulunuyor. Samsung ise 50 MP geniş ve ultra geniş kameranın yanı sıra Galaxy AI destekli görüntüleme özelliklerini öne çıkarıyor.

6- Ön Kamera

Selfie tarafında iki marka da katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından birine benzer bir çözüm getirmiş. iPhone Duo'nun dış ekranında 12 MP Center Stage kamera, iç ekranda ise ekran altı FaceTime kamerası bulunuyor. Böylece 7,6 inçlik ana ekran kullanılırken görüntülü görüşme için ekranı bölen klasik bir kamera deliğine ihtiyaç duyulmuyor.

Galaxy Z Fold8 de iç ekranda ekran altı kamera kullanıyor. Dış tarafta ise kapak ekranıyla birlikte kullanılan ayrı bir selfie kamerası bulunuyor.

7- Pil

iPhone Duo'da iki adet dahili pil bulunuyor ve Apple'ın verilerine göre telefon dış ekran kullanılırken 44 saate kadar, iç ekran kullanılırken 31 saate kadar video oynatabiliyor. Online video oynatma değerleri ise sırasıyla 37 ve 26 saate kadar çıkıyor. Galaxy Z Fold8'de 4.800 mAh pil bulunuyor ve Samsung 26 saate kadar video oynatma süresi veriyor.

İki markanın da test yöntemleri birebir aynı olmadığı için bu rakamları doğrudan laboratuvar karşılaştırması gibi düşünmemek lazım. Buna rağmen Apple'ın kendi test sonuçlarına göre iPhone Duo özellikle dış ekran kullanımı sırasında oldukça uzun bir pil ömrü vadediyor.

8- Dayanıklılık

Apple, iPhone Duo'da titanyum çerçeve ve menteşe kapağının yanı sıra Ceramic Shield 2 ön yüzey ve Ceramic Shield arka yüzey kullanıyor. Telefon ayrıca IP68 derecesinde suya ve toza dayanıklılık sunuyor.

Galaxy Z Fold8 ise Armor FlexHinge ve iç tarafta çift katmanlı Flex Titanium yapısına sahip.

9- Çoklu görev

Katlanabilir telefondan beklenen en önemli şey, büyük ekranı gerçekten işe yarar bir şekilde kullanabilmek. Samsung, bu konuda yıllardır Fold serisini geliştirdiği için iyi bir deneyime sahip. Galaxy Z Fold8'in 4:3 oranındaki 7,6 inç ekranı, aynı anda birden fazla uygulama kullanmak, içerik izlemek ve üretkenlik odaklı işlere yönelmek için tasarlanmış durumda.

iPhone Duo'da ise büyük ekranda çoklu görev, farklı kullanım açıları ve Apple Pencil desteği gibi özellikleri öne çıkarıyor.

10- Kalem desteği

iPhone Duo, Apple Pencil (USB-C) desteği sunuyor. Böylece 7,6 inçlik ekran not almak, çizim yapmak ve benzeri işler için de kullanılabiliyor. Özellikle tablete yakın bir kullanım deneyimi arayanlar için bu önemli bir avantaj. Galaxy Z Fold8 ise bu nesilde S Pen desteği sunmuyor. Samsung daha çok geniş ekran, çoklu görev ve Galaxy AI özelliklerini öne çıkarıyor.

11- Depolama

Apple, depolama alanında 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçenekleri sunarken Galaxy Z Fold8 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneklerine sahip.

12- İşletim sistemi

iPhone Duo, iOS 27 ile geliyor ve Apple bu sürümü katlanabilir ekranın avantajlarından yararlanacak şekilde yeniden düzenliyor. Büyük ekran, çoklu görev ve Apple cihazları arasındaki ekosistem bağlantısı burada oldukça önemli.

Galaxy Z Fold8 ise Samsung'un One UI arayüzü ve Galaxy AI özellikleriyle geliyor. Bu tarafın en büyük avantajı, Samsung'un yıllardır katlanabilir ekranlara yönelik yazılım geliştirmesi. Apple kullanıcısıysanız iPhone Duo size daha doğal bir geçiş sunabilirken Android ekosistemindeki kullanıcılar için Galaxy Z Fold8 daha tanıdık bir deneyim sağlayabilir.