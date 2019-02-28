Katlanabilir iPhone Nasıl Olacak ve Ne Zaman Tanıtılacak?

2019’un en büyük teknolojik trendi kendisini belli etti. Samsung ve Huawei peş peşe son derece pahalı fiyatlara sahip katlanabilir telefonlar Galaxy Fold ve Mate X’i tanıttılar. İnovasyon konusunda gözden düşmeye başlayan Apple’ın katlanabilir telefonu da yolda. Peki bu cihaz hakkında neler biliyoruz?

Apple, önceki yılın kötü satış rakamları ardından 2019’a kötü başladı. Birbirinin ardından gelen haberlerle firmanın fiyatlandırma politikalarında bile yeniliğe gideceği kesinleşti. Fast Company’nin sektörel araştırmalara dayandırdığı Dünyanın En İnovatif Şirketleri listesinde 1. sıradan 17. sıraya geriledi.

Tüm bunların üzerine, tam Apple’ın inovasyon konusunda artık geri kaldığı konuşulurken Samsung katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile sahneye çıktı. Açıldığında bir tablet olan iki parçalı kesik ekrana sahip Galaxy Fold, kapandığında ikinci ve dikey bir ekranla telefon olarak kullanılabiliyor. Huawei ise Samsung’un ekran yaklaşımına çok ağır bir misilleme yaptı.

MWC 2019’da tanıtılan Huawei Mate X, kapalı haliyle Galaxy Fold’dan 7 minimetre daha ince bir gövdeye sahipti. Yani telefon olarak daha tutulabilir fiziği bulunuyordu. Ayrıca ekran konusunda Huawei, telefon ve tablet ekranlarını ayırmayı tercih etmemişti.

Tek ekrana sahip olan Mate X’te esnek ekran paneli kullanıldı. Huawei’nin bir diğer önemli adımı ise fiyat oldu. Galaxy Fold 1980 dolar, Mate X ise 2600 dolar etikete sahipti.

Katlanabilir ekranların sıradan ekranlardan çok farklı yapıya ahip olduklarını biliyoruz. OLED panellerin esneme özelliği bulunsa da cam koruyucular esnemiyorlar. Bu nedenle ekranlarda çok farklı malzemeler kullanılıyor, plastik bir dokunmatik panel bizleri karşılıyor.

Not: Mate X kapalı pozisyondayken tablet ekranı dışarıda, Galaxy Fold kapalı pozisyondayken tablet ekranı iç kısımda kalıyor. Ayrıca Galaxy Fold’un tablet ekranı keskin şekilde ikiye ayrılırken, Huawei’nin ekranı katlama işlemi sırasında yekpare olarak kalıyor.

Apple tasarım ve malzeme kullanımı konusunda her zaman “premium” hissettiren tercihler yaptı. Böyle düşününce katlanabilir cihazlara sıcak bakmıyor gibi görünse de rakiplerine bir cevap vermek zorunda. Zira artık gün gibi ortada olan bir şey var: Piyasadaki bütün yenilikleri ve trendleri Apple tek başına belirleyemiyor. Hatta Apple’ın bu rekabette şu an adı bile geçmiyor.

Apple’ın katlanabilir telefonu neye benzeyecek?

Bu kez biraz da zorunluluktan ötürü telefon üretecek olan Apple’ın katlanabilir telefonu, son bilgilere göre Apple, yekpare dış ekranı tercih etmeyecek. Bu da söz konusu cihazın Samsung Galaxy Fold’a benzeyeceğini gösteriyor.

The Verge’e göre 2014 yılında ilk kez ortaya çıkan katlanabilir iPhone ekran patentleri, 2016 yılına kadar çok sayıda beklentiyi de beraberinde getirmişti. Ardından piyasanın daha büyük ekranlı telefon trendine kayması OLED ve AMOLED panellerin yaygınlaşma sürecine girdik.

Şimdi de o panellerin katlandığı dönemdeyiz. Dolayısıyla Apple’ın planları hızlandırmış olması muhtemel.

Tasarım anlayışı açısından telefon ve tablet ekranını ikiye ayırması beklenen Apple, tablet ekranının kapalı pozisyondayken iç yüzeyde kalmasını sağlayacak. Bu tercih, firmanın tasarım anlayışına da doğrudan uyuyor. Zira esnek panele sahip Mate X gibi yekpare olarak katlanabilir ekranlarda cam kullanılamıyor.

Apple’ın iPhone X’dan bu yana cam malzemeleri hem ekranda hem de arka yüzeyde kullanmaya bayılıyor. Sonuç olarak katlanabilir iPhone dikey şekilde kaylanan menteşeye sahip, çift ekranlı bir cihaz olarak karşımıza çıkabilir.

Katlanabilir iPhone’ları kim üretecek?

Tayvanlı Foxconn, Apple’ın iPhone cihazlarını ürettiği, daha doğrusu farklı firmalardan aldığı parçaları bir araya getirdiği fabrikaların sahibi. Pek çok ülkede fabrikası bulunan Foxconn, öncekli iPhone modellerinde olduğu gibi katlanabilir model için de çalışabilir.

iPhone ekranları LG ve Samsung gibi üreticilerin elinden çıkıyor. Katlanabilir iPhone’un ekran tasarımı açısından Galaxy Fold’a benzemesiyle Apple ve Samsung’un bu konuda ortak olma ihtimali kuvvetleniyor. (iPhone X ekran panellerini Samsung üretip Foxconn fabrikalarına gödnermişti.)

Ekran dışında sensörler, kameralar, işlemci ve yonga setleri, hafıza birimleri gibi farklı donanımlar için farklı şirketlerle çalışan Apple, muhtemelen katlanabilir modeli için de aynı yola başvuracak. Çünkü Apple’ın iş yapış tarzı böyle. Sıfırdan üretmiyor, tasarlayıp bir araya getiriyor. Bu durumun katlanabilir iPhone ile değişmesini beklemek imkansız.

Katlanabilir iPhone ne zaman tanıtılacak?

Apple’ın iPhone serisine özel geleneksel lansmanı her yıl 12 Eylül’de düzenleniyor. Bu yıl planlarında bir değişiklik yapar mı şimdilik bilinmez, ancak Apple’ın yeni iPhone modellerini Eylül 2019’da görmeyi bekliyoruz. Bu cihazlara ilişkin mevcutta önemli bir sızıntı bulunmuyor.

Firmanın katlanabilir telefonuyla aynı lansmanda karşımıza çıkabileceği söyleniyor, küçük bir ihtimalle bu cihazın 2020 Eylül’üne kalacağını söyleyebiliriz.

Bir başka ihtimal ise Apple’ın katlanabilir iPhone tanıtmak yerine bu görevi, tablet serisi olan iPad’e vereceği yönünde. Eğer tercihler bu yönde olursa, katlanabilir Apple cihazını 2019 ya da 2020 ilkbaharında görmemiz mümkün. iPad ihtimali firmadan sızan bilgilere dayandıramığımız bir iddia.

Katlanabilir iPhone’un fiyatı ne kadar olacak?

Normal şartlarda Apple’dan daha uygun fiyat etiketlerine sahip rakiplerinin katlanabilir telefon fiyatları ortada. Apple’ın marka konumlandırmasına önemli bir katkı sağlayan fiyat politikaları gereği, katlanabilir iPhone modelini daha yüksek bir etiketle sunacağını söyleyebiliriz.

Burada Apple’ın elini güçlendirmesi gereken bir nedene ihtiyacı olacak. Artık 2000 dolar barajının da aşıldığını göz önünde bulundurursak, Apple’ın 3.000 dolar bareminde bir cihazı kimseye satamayacağını bilmesi gerekiyor.

Katlanabilir iPhone, Apple'ın rekabet anlayışını değiştirebilir. Şu an için net bir rakam söylemek imkansız, ancak 2000 dolar üzerinde bir etikete sahip olacağını söyleyebiliriz.

Katlanabilir iPhone modeli hakkında, önümüzdeki aylarda daha net bilgiler ulaşacak. Detaylardan haberdar olmak için takipte kalın :)