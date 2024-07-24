Katlanabilir iPhone'un 2026 Yılında Geleceği İddia Edildi

İddialara göre Apple, 2026 yılında yatay katlanır bir iPhone modeli piyasaya sürecek.

Son yıllarda gittikçe büyüyen akıllı telefon pazarına girmesi beklenen markalar arasında yer alan Apple, son iddialara göre 2026 yılında bu pazara giriş yapacak. Bu model, Samsung Galaxy ZFlip serisinde gördüğümüze benzer şekilde ortadan yatay olarak katlanacak ve oldukça küçük bir boyuta indirilebilecek.

Bu hafta Apple kulisleri oldukça yoğundu. Eylül ayında iPhone 16'nın çıkacağı bilgisine ek olarak, 2025 yılında gelecek olan iPhone 17 serisinde ilk iPhone Ultra modelini de görebileceğimiz ifade edilmişti. Şimdi de 2026 yılında iPhone'un katlanabilir bir modeli piyasaya süreceği iddia edildi.

Çalışmalara bu yıl başlandı

Güney Koreli haber kaynaklarının "Apple'a yakın isimlere" dayandırdıkları haberlere göre Apple, bu yıl içerisinde katlanabilir iPhone modeli için bir araştırma-geliştirme projesine başladı. Ayrıca telefonun katlanmamış hâlinin de var olan iPhone modelleri ile aynı olacağı iddia edildi.

Apple son yıllarda çok sayıda katlanabilir telefona ya da katlanabilir telefon teknolojisine ait patentler almıştı. Ayrıca katlanabilir ekran panelleri için de Samsung ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Öte yandan bu iddiaların adı üzerinde bir iddia olduğunu ve Apple'ın planlarının daha farklı olabileceğini de göz önüne almakta fayda var. Apple, daha güvenli bir pazarda ya da farklı bir ürün olarak ilk katlanabilir cihazını da çıkarabilir.