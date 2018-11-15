Katlanabilir Samsung Telefona Dair En Gerçekçi Tasarım

Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmesinden birkaç ay uzaktayız. Cihazın nihai tasarımı hala bilinmese de bazı yakın tahminler bulunuyor.

Samsung, yıllardır merak içinde beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonuna ait prototipi geçtiğimiz hafta gerçekleşen Samsung Geliştirici Konferansı (SDC) 2018’de ortaya çıkardı. Ancak konferans sırasında prototipin gösterilme amacı, Infinity Flex olarak adlandırılan katlanabilir ekranı teknolojisini tanıtmaktı. Bu nedenle gösterilen prototipin nihai cihaz ile birebir aynı olması beklenmiyor.

LetsGoDitigal, sızdırılan taslaklar ve çevrimiçi ortama düşen patentlerden yola çıkarak Galaxy F olarak adlandırılması beklenen katlanabilir Samsung akıllı telefonun üç boyutlu konsept tasarımını oluşturdu ve paylaştı. Oluşturulan konsept, konferansta gösterilen prototip ile tutarlı olduğundan Şubat ya da Mart ayında nihai tasarımının ortaya çıkmasını beklediğimiz Galaxy F modeline en yakın tasvirlerden biri olabilir.

Galaxy F, 7.3 inç boyutunda 1536 x 2152 piksel çözünürlüğe sahip katlanabilir bir ekrana sahip olacak. Bu ekran katlandığında cihazın dışındaki 4.6 inçlik ekran aktif olacak ve kullanıcılar, bu ekrandan cihazı kullanmaya devam edebilecekler. Samsung, iki ekran arasındaki geçişlerde uygulamaların sorun çıkarmaması için arayüz konusunda Google ile birlikte çalıştı.

Şu an için katlanabilir Samsung akıllı telefon hakkında çok az bilgiye sahibiz. Ancak şirkete yakın kaynaklar satış tahminleri ve fiyat konusunda bazı ipuçları sağlıyorlar. Galaxy F için tahmin edilen fiyat etiketi 1770 dolar civarında. Bu da cihazın Türkiye fiyatının 10 bin TL’yi rahatlıkla geçeceğini gösteriyor. Cihaz, en pahalı seri üretim akıllı telefon olarak karşımıza çıksa da Samsung’un 1 milyon satış tahmini bulunuyor.