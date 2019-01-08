Dünyanın ilk 'gerçek' katlanabilir telefonunu göstererek büyük ilgi çeken Royole firmasından bir de katlanabilir klavye geliyor.

CES 2019 kapsamında birbirinden ilginç duyurular gelirken Royole, fuarın en şaşırtıcı firması olmayı başardı. Yüzlerce kez hakkında haberler yapılan, patent başvuruları paylaşılan 'katlanabilir telefon' hayalini gerçeğe dönüştüren Royole, şimdi de daha önce görülmemiş bir klavye ile karşımıza çıkıyor.

Aşağıdaki videodan da görebileceğiniz üzere Royole firmasından William Strand, cebinden küçük bir rulo çıkarıyor ve içini kolayca açtığı bu cihaz bir anda bluetooth klavyeye dönüşüyor. Klavye ile işiniz bitince 2 saniyede tekrardan içine yuvarlayıp cebinize koyabiliyorsunuz.

Royole firması CES 2019'un en büyük kazananlarından biri oldu diyebiliriz. Ulaşılması beklenen zor hedefler gibi görünen teknolojileri bir anda karşımıza çıkaran firmanın internet sitesine buraya tıklayarak erişebilir ve ürünlerini inceleyebilirsiniz.