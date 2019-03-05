Katlanabilir Telefonları Hemen Tercih Etmemeniz İçin 5 Sebep

MWC 2019'a damgasını vuran katlanabilir telefonlar ve fiyatları tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Fakat bu telefonları hemen hayatımıza sokmak ne kadar mantıklı?

Teknoloji devi markalar katlanabilir telefon kategorisinde ciddi bir rekabet içine girdiler. MWC 2019'da önce Samsung sonra da Huawei'nin sürprizleriyle başlayan bu yeni pazar, diğer markaların ataklarıyla büyümeye devam ediyor.

Tamamen yeni bir alan olduğu için katlanabilir telefonlara yapılan erken yatırımların olumsuz sonuçlar doğurması ihtimali de bulunuyor. Haberimizde katlanabilir telefonları tercih etmek için neden biraz daha beklemeniz gerektiğinden bahsedeceğiz.

1. Olası donanım problemleri

Dokunmatik telefonların ilk çıktığı dönem gibi katlanabilir telefonlar da yepyeni bir dönemin kapısını açıyor. Çok yakında mağazalarda göreceğimiz katlanabilir telefonlar, bu dönemin ilk üyeleri oldukları için birçok donanım problemiyle karşı karşıya kalabiliriz. Katlanabilir telefonları tercih etmek için biraz sabretmemiz, bu olası donanım problemleriyle karşılaşmamak adına iyi olabilir.

2. Yazılım ve uygulama uyumsuzlukları

Katlanabilir telefonlar, tamamen yeni bir platform olduğu için hemen hemen her uygulama ve yazılım için özel bir kullanıcı arayüzüne ihtiyaç duyacaklar. Bazı markaların ürünleri çift ekran kullanırken, bazıları da yekpare ekranlar ile karşımızda olacak. Yakında raflarda göreceğimiz katlanabilir telefonların, bu dönem boyunca uygulama arayüzlerinde problem yaşamaları muhtemel. Uygulama yapımcıları üzerlerine düşeni yapsa da üreticilerin de uyumluluk adına bazı değişiklikler yapması gerekebilir.

3. Aksesuar konusunda yetersizlik

Katlanabilir telefonlar her bir markanın farklı tasarımlarıyla piyasada yer alacağı için birçok aksesuar sorunuyla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Markaların özel ürünleri, bu listenin dışında yer alıyor ancak birçok kullanıcı markanın lisanslı ürünleri yerine diğer markaların aksesuarlarını tercih ediyor.

4. Alışılmışın dışında büyüklük ve kalınlık

Uzun yıllardır hemen hemen tek tip akıllı telefonlar kullanmaya alıştık. Boyutları da birçok yönden benzer olduğu için yadırganacak bir unsur yoktu. Hayatımıza büyük bir hızla dahil olan katlanabilir telefonlar ve onların boyutları, tamamen alıştığımızın dışında olacak. Taşıma şeklimiz, tutuş biçimimiz gibi birçok alışkanlığımız değişmek zorunda kalacak. Bu çok büyük bir problem sayılmasa da bazı kullanıcıları rahatsız edebilir.

5. Uçuk fiyatlar

Günümüzde herkesin kullandığı akıllı telefonların en güncel modelleri bile büyük bir çoğunluğa pahalı gelirken, katlanabilir telefonların açıklanan fiyatları oldukça acımasız. Sıradan bir akıllı telefonun birkaç katı fiyatına duyurulan bu yeni telefonların fiyatlarını hak edip etmediği ise tartışmaya açık bir konu sayılır. Bazı katlanabilir telefonların açıklanmış fiyatları şu şekilde:

Samsung Galaxy Fold: 1.980 dolar

Huawei Mate X: 2.299 euro

Mutlaka katlanabilir telefonları çıktığı gibi tercih edecek olanlar vardır. Bu haberdeki amacımız, olası problemleri sizlere aktarmak ve daha geniş açıdan durumu gözlemlemenizi sağlamak. Şimdiden katlanabilir telefonların teknoloji dünyasına neler katacağını görmek için bizler de heyecanlıyız.