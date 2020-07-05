Köpeğe Şiddet Uygulayan Kadına Soruşturma Başlatıldı (Video)

Kanada polisi, Halifax, Dartmouth’da bir trafik tartışması esnasında köpeği adeta 'silah' olarak kullanan ve köpeğe şiddet uygulayan kadın hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şiddet görüntülerinin yer aldığı video, sosyal medyanın gündemi olmuştu.

Hayvanlara uygulanan şiddet vakalarının giderek artması, hayvan haklarına dair yeni yasaları gündeme getiriyor. Dünyanın farklı yerlerinde sivil toplum kuruluşları, hayvanlara şiddetin kabul edilemez bir davranış olduğunu, bu tarz davranışlarda bulunan kişilere cezai yaptırım uygulanması gerektiğini söylüyor.

Tüm bunlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde hayvanlara şiddet uygulandığını görmeye devam ediyoruz. Bunun son örneğini, geçtiğimiz günlerde Kanada’da, bir trafik kavgasında görmüştük. Halifax, Dartmouth’da kaydedilen görüntülerde, evcil hayvanını sahibinden alan bir kadın sürücüyü görüyoruz. Daha sonrasında kadın, köpeği tasmasından çekerek adeta bir ‘silah’ olarak kullanıyor.

Kanada polisi, köpeğe uygulanan şiddet hakkında soruşturma başlattı:

Sosyal medyada da geniş yankı bulan konuyla ilgili konuşan Halifax polisi, bir araçtaki iki kadının, ikinci araçta bulunan iki kadınla karşılaştıktan sonra tartışmanın başladığını, araçlardan birinin diğerinin önünü kestiğini söylüyor. Polis, ayrıca olay esnasında köpeğe karşı yapılan eylemlerin şiddetinin bilinmediğinin de altını çiziyor.

Trafikte seyir halinde olan bir başka sürücünün çektiği videoda, bir köpeği tasmasıyla sahibinin aracından çeken bir kadın yer alıyor. Köpeğin sahibi olduğu düşünülen kadın araçtan çıkıp geldiğinde ise saldırgan, köpeği tasmasından kaldırarak diğer kadına doğru vuruyor.

Nedeni bilinmeyen iki kadın arasındaki tartışma, sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Video sosyal medyada viral olduktan sonra polis, olay hakkında soruşturma başlattığını ve soruşturmanın şu anda erken aşamada olduğunu açıkladı.

İki kadın arasında yaşanan bu tartışmayı aşağıda yer alan videodan izleyebileceğinizi belirtelim. Yazımızı noktalamadan önce bu videonun şiddet ögeleri içerdiğini ve bazı kişiler için can sıkıcı olabileceğini de hatırlatalım. Bu sebeple 18 yaşından küçükseniz videoyu izlememenizi öneriyoruz.

Kanada polisinin soruşturma başlattığı olayın videosu: