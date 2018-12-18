Bosch Kavisli Ekranlı Araç İçin Gösterge Paneli Üretti

Kavisli ekranlar artık otomotiv sektörüne de geçiş yapıyor.

Kavisli ekranların hayatımıza girmesi son birkaç yıl içerisinde gerçekleşti. Televizyonlar, bilgisayarlar ve akıllı telefonlarda kullanılan kavisli ekran teknolojisi, cihazların kullanımını daha efektif hale getirmesiyle ilgileri üzerine topluyordu. Bosch ise bu teknolojiyi otomotiv sektörüne taşımayı planlıyor.

Volkswagen Touareg'in yeni Innovision Kokpit'i ile dünyada ilk kez karşımıza çıkacak olan kavisli ekranlı gösterge paneli, Almanya merkezli teknoloji devi Bosch tarafından üretilmesiyle ayrı bir önem taşıyor. Sürücünün ihtiyacı olan bütün bilgilerin oldukça yüksek çözünürlüklü kaliteli bir ekrandan sürücüye aktarılmasını sağlayan Bosch, gösterge panelini kavisli hale getirerek güneş yansımalarını dört kata kadar azaltmayı başardı.

Gösterge panelinin kavisli bir ekrana sahip olması, kavisli ekrana sahip olmayan bir gösterge paneline göre 2 cm daha az yer kaplamasını sağlıyor. Bu doğrultuda otomotiv üreticileri kokpit tasarımları konusunda daha fazla özgürlüğe sahip oluyor. Bosch'un 12.3 inçlik kavisli ekranlı gösterge paneli, diğer otomotiv üreticilerinin de yakın zamanda dikkatini çekecektir.