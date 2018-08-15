Kavurucu Sıcaklar, 5000 Yıllık Tarihi Ortaya Çıkardı

Avrupa’yı etkisi altına alan rekor sıcaklık dalgası, İngiltere’de beklenmedik bir sonuçla gündem yarattı. Bronz ve Tunç çağlarında kurulan yapıların, bugüne kadar varlığından hiç haberdar olmadığımız 5000 yıllık izleri ortaya çıktı.

Binalar, evler, su kanalları ve bahçeler… Bundan 5000 yıl önce insanoğlu, bugünün kırsal alanlarındaki yapılarına benzer yapılar inşa ediyordu. İngiltere’de yaşanan kavurucu sıcakların etkisiyle şimdilerde yok olan bu yapıların izleri ortaya çıktı. Söz konusu izler, tarihi yapıların ağır duvarları altında kalan bölgelerin, çevrelerine göre farklı renklere bürünmesiyle orataya çıktı. Renk farklılıklarının nedeni ise sıcaklık yüzünden sararan bitkiler oldu.

Clifton Reynes bölgesi yakınındaki izlerin olduğu alanlar, şu sıralar yerel çiftçilerin kullandığı tarlalar. Onlar 5000 bin yıldır modern insandan habersiz bir şekilde geleceğe mesaj taşımayı bekliyorlardı. Bulunan izlerin analiziyle bölgede ve İngiltere genelinde 1500’e yakın yapının olduğu tahmin ediliyor. Bu izler, bitkilerdeki renk değişimlerini gözlemleyen arkeologlar tarafından ortaya çıkartıldılar. Bölgede çok sayıda benzer yapılanmanın keşfedileceği, sıcaklık sürdükçe yeni izlerin ortaya çıkacağı söyleniyor.

Ne yazık ki bu antik yapılar hakkında çok az bilgi sahibiyiz. İngiltere ve çevresinde bu tip kaynağı tanımlanamayan, uzun yıllardır üzerine araştırmalara yürütülen sayısız kalıntı bulunuyor. Ülke çapındaki sıcaklıkların, yine benzer eserleri ortaya çıkaracağını söyleyen uzmanlar, bu binaların dünya savaşları döneminde yıkılmış olabileceklerini de söylüyorlar.

Antik insanların çiftçilikle uğraşıp yerleşik yaşama geçtiklerine dair somut bulguları görmek gerçekten de heyecan verici bir durum: