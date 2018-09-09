Kayıp Ay Uydusu SMART-1'in En Net Görüntüleri Yayınlandı

Yıllar önce araştırma yapması amacıyla Ay'a gönderilen SMART-1 uydusu, uzun bir süredir kayıptı. NASA'nın bir başka uydusu, SMART-1'i görüntüledi.

2003 yılında Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay yörüngesinde araştırmalar yapmak üzere SMART-1 adlı uyduyu uzaya göndermişti. Başarılı araştırmaların ardından uydu, 3 Eylül 2006 yılında kasıtlı olarak Ay yüzeyine çarparak görevine son verdi.

On yıldan fazla süredir kayıp olan uydunun nerede olduğunu bilmek ise oldukça zordu. Ancak NASA'nın geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiği Ay Keşif Uydusu (Lunar Reconnaissance Orbiter), SMART-1'in bulunduğu yeri tespit etti. Son olarak uydunun Ay yüzeyindeki koordinatları ve görüntüleri net bir şekilde ortaya çıktı. – 34.262° güney ve 46.193° batı koordinatlarında bulunan SMART-1'in fotoğrafı ise dikkat çekici.

Ay yüzeyinde 20 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde büyük bir oyuk oluşturan uydu, oldukça önemli araştırmalarda kullanıldı. Ay yüzeyinde buz halinde su arayan SMART-1, aynı zamanda Güneş Enerjili İtici Güç (SEP) teknolojisinin de denendiği bir uydu oldu. Üzerinde bulunan güneş panellerinden güç alarak ilerleyen uydu, bu konuda zamanının en önemli inovasyonunu gerçekleştirmişti.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Ay yüzeyine ulaşan ilk projesi olan SMART-1, Ay'ın keşfi konusunda en önemli adımlardan biriydi. Günümüzde ve gelecekte yapılacak olan araştırmaların temellerini atan uydu, şu an Ay'ın yüzeyinde işlevsiz bir şekilde duruyor.