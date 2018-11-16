Kayıp Şehir Atlantis, İspanya Kıyılarında Bulunmuş Olabilir

Efsanevi kayıp şehir Atlantis'in yeri en sonunda ortaya çıkmış olabilir.

Deniz tarihçisi Tim Akers, Merlin Burrows Üniversitesi'nde yönettiği araştırmada resimler ve sular altında kalmış olan kalıntılardan alınan örnekler üzerinde çalışmalar yaptı. Laboratuvar analizlerine göre İspanya'dan getirilen materyallerde daha önce rastlanılmayan yapıda maddeler var.

Akeris'in yaptığı açıklamaya göre İtalya'nın Modena kentinde test edilen sütunlar hem Yunan hem de Roma döneminden daha eski döneme aitler ve daha gelişmişler.

Belgesel yapımcısı Michael Donnellan, bu kanıtları merkezine alan "Atlantica" adlı bir belgesele imza attı. Donellan bu anın hayatını değiştirdiğini söylerken, Atlantis'in bulunuşuna tanık olmanın eşsiz bir deneyim olduğunu söyledi.

Materyalleri inceleyen laboratuvarda görevli araştırmacı Dr. Giacorno Falanga'ya göre alanda pek çok farklı materyal bulunuyor. Bu materyaller arasında kalsit, mika, potasyum ve diğer yapay olarak elde edilmiş materyaller var. Bu da gelişmiş bir medeniyet olduklarının ve karmaşık inşa teknikleri kullandıklarının göstergesi.