Yıllar Önce Kaybolan Uçak Google Maps'te Bulunmuş Olabilir

4 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağı, Google Maps (Haritalar) uygulamasında bulunmuş olabilir.

8 Mart 2014 tarihinden beri bir türlü bulunamayan MH370 sefer sayılı Malezya uçağı hakkında atılmadık iddia kalmadı. O günden bu güne bir çok bilim insanı ve teorisyen tarafından bulunduğu iddia edilen uçağın, bu kez de Google Maps üzerinde ortaya çıkarıldığı iddia ediliyor.

4 yıl önce Malezya'nın Kuala Lumpur kentinden yola çıktıktan sonra ortadan kaybolan MH370 için bir komplo teorisyeni tarafından Endonezya'nın Padang sahilinden bir görüntü paylaşıldı. Paylaşılan konum, uçak havalandıktan yalnızca bir saat sonra kayda alınmış.

Önceden konuşulan bazı teorilerden biriyse MH370'in yanlışlıkla vurulduğu ve arama kurtarma çalışmalarınında da üzerinin örtüldüğü yönünde. Gizem bu kez çözüldü mü çözülmedi bilemeyeceğiz; ancak bu konunun sırrını çözdüğünü iddia eden o kadar çok teorisyen oldu ki hemen hemen tüm açıklamalar, birer şehir efsanesi olmaktan öteye geçemiyor.