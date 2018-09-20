Kayseri'de 10 Milyon Yıllık Fil Fosilleri Bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, milattan önce 9-10 milyonlu yıllara kadar uzandığı tahmin edilen fil fosilleri bulundu.

Fosillerin bulunmasına dair süreç, geçtiğimiz yıl bölgede çobanlık yapan Murat Adıyaman'ın Yamula Baraj Gölü kıyısında oldukça büyük kemik kalıntıları bulmasıyla başladı. Bulduğu kemikleri yetkililere bildiren Adıyaman, böylece çok daha büyük keşiflerin bulunmasının fitilini ateşleyen kişi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yapılacak olan 'Mega Fauna' araştırmasına maddi destek sunarak Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Prof. Dr. Okşan Başoğlu öncülüğünde bir ekibin bölgede kazı çalışmaları başlatmasına ön ayak oldu. Belediyenin araç-gereç takviyesi ve çalışmaların hız kazanması sonrasında, oldukça önemli keşifler yapıldı.

Çalışmaların başındaki isimlerden olan Başoğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu'da özellikle Kapadokya bölgesinde bundan 10 milyon yıl önce 'Konobledon' diye adlandırdığımız fil cinsinin fosilleri olduğunu sandığımız kalıntılarla karşılaştık. 4 dişi olan ve dişlerini kürek gibi kullanıp kazıyan bu fillerin fosillerinin olduğu anlaşılırsa Anadolu'daki ilk 'Konobledon' cinsi olduğu ortaya çıkacaktır. Eğer bir başka tür olursa da, bu dünyadaki tek örnek olacaktır. Bilimsel çalışmamız laboratuar çalışmaları ile desteklenerek bulunan fosil parçaları temizlenecek, ölçümlenecek ve gerçek ortaya çıkacak.''

Yine çalışmaları ortak yürüten isim olan Pehlevan, süren araştırmayla ilgili şöyle konuştu:

"Günümüzde 9 milyon yıl önce fil olduğunu sandığımız bu hayvanlar tıpkı Afrika'da olduğu gibi Anadolu'da bu bölgede yaşamışlar. Şuanda bulunan fosilleri dikkatle inceliyoruz. Bu boyutta ve sağlamlıkta dünya üzerinde literatüre geçmiş başka örnekler henüz yok. Şuanda fil olduğunu sandığımız canlının kafatası ve kalça kemikleri ve yine aynı bölgede bulunan 3 toynaklı atların fosillerini inceliyoruz. Henüz incelemelerimizin başındayız. Büyükşehir Belediyesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz."

Son olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz:

"Bu bölgede keçi çobanımızın uyarısıyla gelen bilgiyi bilim adamlarımız ile değerlendiriyoruz. Dünya literatüründe ilk kez yer alacak Anadolu'da daha doğrusu Kapadokya'daki fil varlığını kanıtlayan bu fosiller değerli bilim insanlarımızın katkısıyla Bilim Merkezimizdeki laboratuar çalışmaları ile netleşecek."