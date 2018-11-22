Kaza yapan bir otobüsten çıktıysanız yapmanız gereken ilk iş nedir? Elbette özçekim yapmak(!)

Bir otobüs yolcusu, kaza yapan otobüs ile öncesi sonrası temalı özçekim yaptı. Bu garip özçekimler kısa sürede viral hale geldi.

İsmi bilinmeyen adam, ilk özçekimi yola çıkacağı otobüse binmeden önce çekilmiş. İkinci fotoğraf ise otobüs kaza yaptıktan hemen sonra, aşağı yukarı aynı açıdan çekilmiş. Yorumlar ise tam da internetten beklenecek çeşitliliğe sahip: Kara mizah yapanlar, fotoğrafa güldüğü için kendini kötü hissedenler, kazaya gülünmemesi gerektiğini söyleyenler ve viral olması umulan birbirinin aynı kötü şakalar.

Alınan bilgilere göre kaza 20 Kasım’da Zimbabwe’de meydana gelmiş. Kazanın sebebi ya da yolcuların durumu bilinmiyor. En azından bu yolcunun durumunun iyi olduğu görülüyor.

Sene başında da benzer bir haber viral olmuş, geçirdiği kazaya ve ağlamasına rağmen akmayan göz kalemini göstermek isteyen bir hemşirenin fotoğrafı dünyanın dört bir yanında paylaşılmıştı.