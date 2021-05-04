IEEE Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen KBUTECH Teknoloji Günleri, 7 Mayıs'ta başlıyor. Üç gün sürecek etkinlikte üç önemli konuk kendi alanlarındaki deneyimlerini ve bilgilerini öğrencilere aktaracak.

IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulübü, 7-8-9 Mayıs’ta düzenlenecek KBUTECH Teknoloji Günleri etkinliğiyle öğrencilerle buluşmaya hazırlanıyor. Üç gün sürecek etkinlik boyunca Veri Bilimi, Yüz Tanımlama ve Gömülü Sistemler, Bilimsel Yazılım Mühendisliği gibi konular ve dahası işlenecek.

Kulübün sosyal medya hesaplarında takipçilerle birlikte ismine karar verilen KBUTECH Teknoloji Günleri kapsamında önemli konuklar da yer alacak. Kariyerini ABD’de sürdüren ve İstanbul Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Ülkü Güneysu, yine İstanbul Üniversitesi’nden mezun olan ve Japonya’da ülkenin ilk yüz tanıma teknolojisi üzerine odaklanan şirket Ayonix’in kurucusu Dr. Sadi Vural ve İsviçre’de EPFL’de ‘Bilimsel Yazılım Geliştirici’ olarak görev yapan Mustafa Anıl Tuncel, deneyimlerini aktaracak.

Etkinlik detayları:

Kariyerini veri bilimi, makine öğrenimi ve veri analizi gibi alanlarda sürdüren Ülkü Güneysu, etkinlikte Veri Bilimi üzerine konuşacak, öğrencilere bu alan hakkında daha fazla bilgi sunacak. Ülkü Güneysu’nun katılacağı etkinlik, 7 Mayıs saat 21:30’da başlayacak.

Şu anda kurucusu olduğu Ayonix’de CEO pozisyonunda olan Dr. Sadi Vural, Yüz Tanımlama ve Gömülü Sistemler ve benzer başlıklarda deneyimlerini ve bilgilerini aktarmak üzere 8 Mayıs 21:30’da öğrencilerle buluşacak.

İsviçre’de EPFL’de (İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü) Bilimsel Yazılım Geliştirici olarak görev yapan, İtalya’da Bilgisayar Bilimleri alanında yüksek lisans yapan ve Veri Bilimi ve Mühendisliği alanında uzmanlaşan Mustafa Anıl Tuncel de 9 Mayıs 21:30’da Bilimsel Yazılım Mühendisliği ve EPFL çalışmaları hakkında konuşmak üzere yerini alacak.

Üç önemli konuğun katıldığı KBUTECH Teknoloji Günleri’ne etkinlik gün ve saatlerinde IEEE KBU’nun YouTube kanalı üzerinden katılabilirsiniz.