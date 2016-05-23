‘Üretmek’ amacı ile kurulmuş olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapay Zeka Topluluğu, geleceğin teknolojisi olan yapay zeka ve alt alanları ile ilgili çalışmalar yürüterek hedeflerimizi ve vizyonumuzu daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Çalışmalarını yalnızca yapay zeka ile sınırlandırmayan topluluk, endüstri 4.0 teknolojileri, otonom ve insansız araçlar, siber güvenlik, bulut bilişim, veri bilimi, sanal gerçeklik, gömülü sistemler gibi farklı alanlarda da çalışmalar yürüterek kapsamlı bir topluluk haline geliyor.

Ancak yapay zekanın Türkiye’de yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını düşünürsek topluluğun işinin kolay olmadığını söyleyebiliriz. Onlar da bunun farkındalar ve bunun için 20 Ekim tarihinde, misyonlarını tanıtacakları ve geleceğin teknolojilerini konuşacakları bir etkinlik düzenliyorlar.

Etkinliğin tanıtım videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca hem Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapay Zeka Topluluğu hakkında hem de etkinlik hakkında bilgi almak için dpuyapayzeka.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.