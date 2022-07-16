Ünlü aktör Keanu Reeves, DC Leage of Super-Pets tanıtımında Batman'i oynamak isteyip istemeyeceği konusundaki sorulara cevap verdi.

Hollywood'un en sevilen aktörleri arasında yer alan Keanu Reeves, DC'nin yeni animasyon projesi olan DC League of Super-Pets'in de seslendirme kadrosunda yer alıyordu. Yapımda Batman'i seslendiren Reeves'e ikonik karakteri canlandırmak isteyip istemediği de soruldu.

Şu ana kadar Neo, Constantine ve John Wick gibi karizmatik karakterleri oynamış olan oyuncu, Batman'i oynamak isteyebileceğini ancak şu anda o rolde olan başka oyuncular olduğunu ve yakın zamanda bu görevi üstlenmesinin pek olası olmadığını ifade etti.

Konuyla ilgili gelen soruya Reeves, "Her zaman hayalim olmuştur anca (Robert) Pattinson şu anda Batman ve harika iş yapıyor, o yüzden belki ileride. Belki daha yaşlı bir Batman denemek istediklerinde." şeklinde cevap verdi.

Aslında Reeves daha önce Batman rolünü oynamaya çok yaklaşmıştı. 1995 yılında Batman Forever'da serinin yönetmenliği Tim Burton'dan Joel Schumacher'e geçmiş ve Michael Keaton da Batman rolünden ayrılmıştı. O dönemde Batman rolü Reeves ve Ethan Hawke'a da teklif edilmiş ancak her iki isim de bu teklifi reddetmişti. Reeves o dönemden beri bu kararından duyduğu pişmanlığı dile getirmekten çekinmiyor.

Hali hazırda Constantine gibi çizgi roman orijinli bir karakteri canlandırmış olan Reeves, BRZRKR'in TV ve sinema uyarlamasında da boy gösterecek. Ayrıca ünlü aktör Marvel yapımlarında rol alma ihtimalini konuşmak için Kevin Feige ile de bir araya gelmişti. Yani Reeves ileride pek çok farklı eserde karşımıza çıkacak.

DC League of Super-Pets ise 29 Temmuz tarihinde vizyona girecek.