Bill & Ted serisinin heyecanla beklenen üçüncü filminden ilk fragman geldi. Keanu Reeves ve Alex Winter'ı 29 yıl sonra yeniden bir araya getiren filmde, ikili bu kez zaman yolculuğuna çıkıyor.

Aksiyon filmlerinin yıldızı Keanu Reeves ve Alex Winter'ın yeniden bir araya geleceği Bill & Ted Face the Music ile macera kaldığı yerden devam edecek. 90'lı yıllarda komedi ve aksiyon unsurlarını başarılı bir şekilde işleyerek büyük beğeni kazanan serinin yeni filmi için ilk fragman sonunda yayınladı.

Bill ve Ted, yeni filmde de aradan geçen yıllara rağmen hala yakın arkadaşlar ve hala insanlığı birleştirmeye çalışıyorlar. Bu sefer dünya barışını sağlayacak bir şarkı arayan ikili, evrene uyacak şarkıyı bulmak için zaman yolculuğuna çıkacak ve bu yolculuk sırasında yaşayacakları macerada kızlarından küçük bir yardım alacaklar.

Keanu Reeves ve Alex Winter, Bill & Ted için yeniden bir araya geliyor

Keanu Reeves ve Alex Winter'ı Bill ve Ted olarak bir kez daha izleyeceğimiz filmde ikilinin kızlarını Samara Weaving ve Brigette Lundy-Paine canlandıracak. Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda William Sadler, Anthony Carrigan ve Jillian Bell gibi isimler de bulunuyor. Senaryosunu Excellent Adventure ve Bogus Journey'deki çalışmalarıyla bilinen Chris Matheson ve Ed Solomon yazdığı filmi, Dean Parisot yönetiyor.

Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Bill & Ted Face the Music, ABD'de 21 Ağustos 2020'de vizyona girecek. Filmin yeni yayınlanan fragmanında Keanu Reeves'i uzun zaman sonra sakalsız görüyoruz.

Bill & Ted Face the Music fragmanı: