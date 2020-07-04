Keanu Reeves ile Alex Winter’ın başrollerini paylaştığı Bill & Ted 3: Face the Music, Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA) tarafından resmi olarak derecelendirildi. MPAA'dan PG-13 derecesi alan yapım, önümüzdeki ağustos ayında ABD'de vizyona girecek.

Başrollerinde, Matrix ve John Wick serileriyle tanıdığımız Keanu Reeves ile Alex Winter’ın yer aldığı Bill & Ted 3: Face the Music, geçtiğimiz yıllarda ilk kez duyurulduğunda pek çok kişiyi heyecanlandırmayı başarmıştı. Yıllar süren söylentilerin ardından nihayet bu yıl içerisinde beyaz perdeye çıkacak olan yapım, Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA) tarafından resmi olarak derecelendirildi.

MPAA’dan PG-13 derecelendirmesi alan Bill & Ted 3: Face the Music, bir başka deyişle 13 yaş ve altındaki izleyiciler için ebeveyn izniyle birlikte izlenebilecek. İki yıldız ismi bu kez yetişkin bireyler olarak izleyeceğimiz devam filmi, Amerika’da 28 Ağustos 2020 tarihinde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Bill & Ted 3: Face the Music, ikilinin zaman yolculuğunu konu alacak:

Keanu Reeves ve Alex Winter’ı yıllar sonra bir kez daha Bill ve Ted olarak izleyeceğimiz serinin üçüncü filmi, dünyadaki ve tüm evrendeki yaşamı kurtarmak için bir şarkı yaratmaya çalışan ikilinin, evrene uyacak şarkıyı bulmak için zaman yolculuğuna çıkacağı ve bu yolculuk sırasında yaşayacakları maceraları konu alan bir senaryoya sahip.

29 yıl aranın ardından gelen devam filminde Keanu Reeves ve Alex Winter’a eşlik edecek oyuncular arasında Brigette Lundy-Paine, Samara Weaving, William Sadler, Anthony Carrigan ve Jillian Bell gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğundaysa Galaksi Savaşçıları ve RED 2 gibi yapımlardan tanıdığımız Dean Parisot oturuyor.

Bu yılın en çok beklenen yapımlarından olan Bill & Ted 3: Face the Music için geçtiğimiz günlerde bir fragman yayınlanmıştı. Yazımızı noktalamadan önce son olarak yayınlanan bu fragmanı hemen aşağıdan izleyebileceğinizi de hatırlatalım.

Bill & Ted 3: Face the Music – Resmi Fragman