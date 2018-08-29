Keçilerin, İnsanların Gülümsemesini Anladığı Ortaya Çıktı

Bilim insanları, keçilerin ne kadar zeki hayvanlar olabilecekleri üzerine yaptıkları araştırmalarda oldukça ilginç bulgulara rastladılar.

Yapılan araştırmaya göre keçiler, insanların yüz ifadelerini anlayabiliyorlar. Gülümsediğinizde, sinirli baktığınızda veya mutsuz olduğunuzda bu yüz ifadelerinin arasındaki farkı algılayabiliyorlar. İşin enteresan tarafı, keçiler gülümsemenizi istiyorlar.

İngiltere'de 35 keçi üzerinde yapılan araştırmada, keçilere sinirli ve mutlu insan çizimleri ve fotoğrafları gösterildi. Araştırmaya derinlik katması açısından hem kadın hem de erkek fotoğraflarının kullanıldığı deneyde, keçilerin hangi yüze meylettiği gözlemlendi.

Araştırmaya göre keçiler çok yüksek oranla mutlu yüze yöneldiler. Hatta keçilerin bu mutlu yüzlerin olduğu yerde çok daha fazla zaman geçirdiği ve daha keyifli hareketler sergiledikleri gözlemlendi. Bir ilginç bulgu da keçilerin mutlu yüzlerin sağ taraflarında yer almaya çalıştığı ve burada daha fazla zaman geçirdiğini gösteriyor. Bilim insanları, bunun mutluluk hormonunu tetikleyen beyin lobundan kaynaklandığı görüşündüler.

Ehlileşme süreci neredeyse 10.000 yıl önce gerçekleşen keçiler, yüz ifadeleriyle hep ilgi çekici olmuştur. Bilim insanları, böylece bunun gerekçesini de anlamış oldular.