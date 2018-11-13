Sonunda insanı ürkütmeyen bir robot yapmaya karar veren bilim insanları, işe en büyük zaafımız kedilerden başlamaya karar vermişler.

Son yıllarda robotlara ürkütücü silikon yüzler vermek ya da bizi isteseler birkaç saniyede ikiye böleceklerini göstermek epey popüler. Bu defa ise hiç de korkutucu olmayan bir robot söz konusu: Nybble.

Nybble'ı geliştiren kişi profesör ve girişimci Rongzhong Li. Lazer kesim ile imal edilen bu robotun tek numarası sevimlilik değil, herkesin donanım kodlama öğrenmesini kolaylaştırmak da Nybble'ın amaçları arasında. Nybble Indiegogo'da 103,250 dolar kazanmayı başarmış durumda. Bu da, Li'nin başlangıç hedefinin yüzde 207'sine denk geliyor.

Ucuz Fiyat Güzel Kedi

Boston Dynamics ve Sony Aibo'dan etkilenen profesör Li, bu teknolojinin keyfini çıkarmak isteyen insanların önünde büyük bir engel olduğunu fark etmesiyle beraber Nybble işine girişmiş. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi fiyat problemi. Aibo'nun fiyatı 3000 dolar. Nybble ise sadece 250 dolar, hatta şu anda ön siparişte 200 dolara almak mümkün.

14 cm boyunda, 25 cm uzunluğunda, 10.7 cm genişliğindeki bu robot kedicik sadece 350 gram ağırlığında. Yani iki aylık bir yavru kedi kadar. Kedimizi "beslemek" içinse iki adet 3.7 volt lityum ion pili doldurmamız gerekiyor.

Fiyatın makul olması için Nybble'da Arduino mikro kontrol kartı kullanılmış. Bu kart başlangıç seviyesi için ideal, üstünde çalışması ve kodlaması basit ancak ihtiyaçları karşılamaya yetecek kadar da güçlü ve esnek. İsteğe bağlı olarak bir Raspberry Pi gibi bir küçük bilgisayar takarak kedinize daha iyi algılar ve bir kişilik verebilirsiniz.

Bir kedi gibi esneyebilen, eğilip kalkabilen bu sevimli robot, lastik patileri ve şok emici eklemleri sayesinde küçük mesafelerden atlamayı da başarabiliyor.

Li'yi en çok zorlayan şey, kedilerin dört ayak üzerindeki hareketi olmuş. Li'ye göre kediler de tıpkı yapay zeka gibi tahmin edilmesi zor şeyler. Bu yüzden, yeni başlayanlar için ideal olduğunu düşünmüş. Ayrıca çocukların fizik ve kodlama öğrenmesine katkısı olacağına inanıyor. Indiegogo sayfasına bakarsak, ileride yavru kedinin daha büyük arkadaşları olabilir: Köpekler, atlar ve hatta filler. Nybble, Li'nin OpenCat isimli projesinin bir parçası, projeye ileride yeni kediler eklenecek.

Nybble şu anda prototip aşamasında, profesör Li yakın zamanda bu kedilerin evlere doğru yola çıkmalarını umuyor. Kum temizleme, tüy dökme derdi ve mama parası olmadan kedi sahibi olmak istiyorsanız Nybble sizin için ideal.