Kedi ve Köpek Sahiplerinin Karakteri Farklı mı?

Sahip olduğumuz evcil hayvan kişiliğimiz ile ilgili bazı gerçekleri yansıtıyor olabilir mi? Mesela, kedi ya da köpek sahibi olan kişiler arasında bazı karakteristik farklar görülüyor mudur? Bu içerikte, bilimin verdiği yanıtı sizlere iletiyoruz.

Literatüre kazandırılmış, “Personality Differences between Dog People and Cat People” (Köpek İnsanları ve Kedi İnsanları Arasındaki Kişilik Farklılıkları) isimli bir çalışma önemli bulgulara ulaştı.

Araştırma, kedi ve köpek sahibi olan bireylerin kişilik özelliklerini karşılaştırarak kişilik farklılıklarını daha net bir şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.

İlk olarak araştırmanın metodolojisine bakmakta fayda var.

Araştırma kapsamında, 352'si kendini köpek insanı, 66'sı ise kedi insanı olarak tanımladığı, 418 üniversite öğrencisinin oluşturduğu bir örneklem ele alınıyor.

Katılımcıların %25,8'inin erkek, %74,2'sininse kadın olduğu, yaşlarınınsa 18 ila 22 arasında değiştiği belirleniyor.

Bu doğrultuda, katılımcıların temel kişilik özellikleri karşılaştırılıyor.

Peki bulgular neyi gösteriyor? Köpek sahiplerinin, sosyal çevrelerinde daha aktif olduğu görülüyor.

Araştırma kapsamında, köpek sahiplerinin kedi sahiplerine göre daha dışa dönük, sıcak kanlı ve sosyal olarak cesur olduğu tespit ediliyor.

Yani, köpek insanı olarak tanımladığımız köpek insanları bulgulara göre sosyal çevrelerinde daha aktif ve daha katılımcı olarak tanımlanıyor.

Kedi insanlarınınsa daha yaratıcı ve bireyselci eğilimlere sahip oldukları tespit ediliyor.

Araştırma bulguları, kedi sahiplerinin soyut düşünce, bağımsızlık ve yaratıcılık gibi özelliklerde köpek sahiplerine göre daha yüksek puanlar aldığını belirtiliyor.

Yani bulgulara göre, kedi insanlarının köpek insanlarına göre daha yaratıcı ve bireyselci eğilimlere sahip oldukları yorumu yapılıyor.

Cinsiyet açısından bakıldığındaysa, kadınlar arasında köpek sahiplerinin daha düzenli, kedi sahiplerinin ise daha özgüvenli olduğu tespit ediliyor.

Erkeklerde ise duygusal hassasiyete sahip olma durumu kedi sahiplerinde daha yüksek oranda görülüyor.

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