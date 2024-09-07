Kediler, Avladıkları Canlıları Neden Sahiplerine Getirir? Size Bir Şey Anlatmaya Çalışıyorlar!

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Kedilerin genelde avladıkları canlıları sahiplerine getirme alışkanlıkları olduğunu biliyoruz. Peki altında hangi sebepler yatıyor?

Sevimli dostlarımız kedilerin bazen ilginç bulduğumuz ve sebebini anlayamadığımız davranışları olabiliyor.

Bunlardan biri de avladıkları canlıları sahiplerine getirme alışkanlığı. Peki bunun arkasında hangi sebepler yatıyor?

Bu konudaki ilk düşünce, avlarını bize hediye olarak sunmaları.

avlanan kedi

Kediler, henüz yavruyken annelerinin avladıkları hayvanları kendilerine getirdiğini gözlemlerler. Bu nedenle avladıkları bir canlıyı hediye gibi aile üyeleriyle paylaşma alışkanlığı kazanırlar.

Kedilerin bu alışkanlığı sizinle olan ilişkilerini güçlendirmek istemesinden de kaynaklanır.

avlanan kedi

Yani avlarını size göstererek "koruma" veya "yardımcı olma" istediği de duyuyor olabilirler. Bu davranışları sayesinde size yeteneklerini gösterme ve sizinle etkileşimde bulunma fırsatı da yakalarlar.

Özetle, kedilerin bu davranışının altında hem içgüdüsel hisleri hem de sizinle etkileşimde bulunma çabası yatıyor.

Kaynaklar: CatsProtection, Rover

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