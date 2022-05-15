Kedilerin Birbirini İsimleriyle Tanıdığını Açıklandı

Japon araştırmacılar, 50’ye yakın kedi üzerinde yaptıkları deneyler sonucunda ilginç bir sonuca vardı. Beraber yaşayan kedilerin, birbirilerini isimlerinden tanıdığı ortaya çıktı.

Hayvanlar hakkında her geçen gün farklı bir bilgiye erişiyoruz. Kediler, köpekler kuşlar ve diğer türlerin birbirinden farklı özellikleri bulunurken, son yapılan araştırma kedilerin zekası hakkında başka bir gerçeği ortaya koyuyor.

Japon uzmanlar tarafından yapılan yeni bir araştırma, evcil kedilerin birbirlerini tanımasıyla ilgili önemli bir bilgiyi açığa çıkarıyor. 48 kedi üzerinde yapılan çalışmada, kedilerin birbirilerini isimleriyle tanıyabildiği sonucuna varıldı.

Kediler, birbirilerini isimlerinden tanıyabiliyor

Bilim adamları, çalışmayı 48 kedi üzerinden gerçekleştirdi ve buradaki analizleri ele alarak sonuca vardı. Söz konusu çalışmada, bir kedinin ismi ile başka alakasız bir ismin söylendiğinde kedilerin ne gibi tepkiler verdiği izlendi.

Bu çalışmada araştırmacılar, bir kedinin fotoğrafını başka bir kediye gösterdi. Ancak isimleriyle hitap edildiği sırada kedilerin tepkisi farklı oldu. Kyoto Üniversitesi ve diğer kurumların yaptığı keşif, kedilerin birbirlerini isimleriyle tanıyabildiğini gösteriyor.

Uzmanlar 48 kedi arasında 29’unu dışarıdaki cafelerden, 19’unu ise evden aldı. Kedilerin bireysel yeteneklerini gösteren çalışmada ev kedilerinin; yanlış isim söylendiğinde monitöre daha fazla baktığı kaydedildi. Uzmanlar bu durumu, ev kedilerinin beklenti ihlali etkisinde olarak değerlendirdi. Ayrıca bu çalışma, evcil kedilerin insanlar arasındaki etkileşimi gözlemleyerek isimleri öğrendiğini de kanıtlamış oldu.