ABD'de yapılan bir araştırmaya göre evcil kediler, seçim şansı verildiğinde emek vererek elde etmek yerine, "bedava" mamayı tercih ediyor. Hatta bunu yapan tek tür oldukları da kanıtlandı.

Daha önce yapılan çalışmalarda, emek vermeden temin edilebilen yemek ile bir düzeneğin içine konuşmuş yemek arasında seçim yapma şansı verildiğinde, köpekler, ayılar, güvercinler, domuzlar, keçiler, fareler ve maymunlar da dahil birçok hayvanın elde etmek için uğraş gerektiren seçenekleri tercih ettikleri gözlemlenmişti.

Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmanın detaylarını aktarıyoruz.

17 kedinin karşısına bir oyuncağın içerisinde 'uğraşla kazanılan mama' ve bir de tabakta 'kolayca ulaşılabilen mama' konuldu:

8 kedinin oyuncağın içindeki mamaya tenezzül bile etmeden direkt tabağa yöneldiği, diğer kedilerin ise oyuncakla kısa süre ilgilendikten sonra vazgeçtikleri gözlemlendi.

Bilim insanları kedilerin, benzer şekilde test edilen diğer tüm hayvanlardan farklı olarak, emek vermeden elde edilen "bedava" yemek için belirgin bir tutum sergilediklerini belirtti.

Kaliforniya Üniversitesi'nden kedi davranışları uzmanı Mikel Delgado, "Yemeğini elde etmek için en az eforu harcamayı tercih eden tek tür kediler gibi görünüyor" dedi.

Uzmanlar, kedilerin bu davranışının "tembellikle" açıklanamayacağını söylüyor:

Söz konusu davranışın sebebi henüz kesin olarak belirlenemese de, Animal Cognition dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bunun iki sebebi olabilir. Birincisi, kedilerin ev ortamında rahata alışmaları ve keşfetme isteklerinin azalmış olabileceği. Diğer teori ise kedilerin yemeklerini elde etmek için nasıl evrimleştikleri ile ilgili.

Yiyeceklerini arayan hayvanların aksine, kediler aslında avlarını pusuya düşüren yırtıcı hayvanlar. Bu nedenle, bir düzeneğin içine konan yemek onların ilgisini çekmiyor olabilir.

Kaynaklar: Animal Cognition, Science Alert, Sputnik News