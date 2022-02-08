Kurt Zouma Kedisine Şiddet Gösterdiği İçin 'Özür Diledi'

Futbolcu Kurt Zouma'nın kedisine şiddet uyguladığı görüntüler tüm dünyada skandal etkisi yarattı. Çok sayıda tepki gösterilen görüntülerle ilgili Zouma'dan açıklama geldi. 'Özür dilediğini' söyleyen futbolcu, yaptıklarının hiçbir mazeretinin olmadığını belirtiyor.

Günümüzde artık o kadar fazla şiddet haberi görüyoruz ki bazen insanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlar(!) sadece erkeklere, kadınlara, çocuklara değil aynı zamanda hayvanlara da şiddet uyguluyorlar. Kime yapılırsa yapılsın, kim tarafından yapılırsa yapılsın şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Geçtiğimiz günlerde futbol dünyası bir şiddet haberiyle çalkanlandı. West Ham United oyuncusu Kurt Zouma, evindeki kediye şiddet gösterdiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla gündem oldu. Futbolcunun neden böyle bir davranışta bulunduğu ve derdini bile anlatamayan bir canlıya zarar verme girişiminde bulunduğuysa bilinmiyor.

Hakkında soruşturma başlatılan Zouma’nın 5 yıl hapsi isteniyor

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada özür dileyen ve yaptığı hareketlerin hiçbir mazeretinin olmadığını söyleyen futbolcu, pişman olduğunu söyledi. İki kedisinin de sağlık durumlarının gayet iyi olduklarını belirten futbolcu, kedilerinin tüm aile bireyleri tarafından çok sevildiğini ve olayın bir daha tekrarlanmayacağını belirtti.

Söz konusu olan görüntüleri çok fazla şiddet içermesinden dolayı yayınlayamıyoruz ancak malesef ki bizim bu düşünceyle yayınlamadığımız görüntüler Zouma’nın küçük kardeşi Yoan’ın çektiği öne sürülüyor. Böyle bir şiddete küçücük yaştaki bir çocuğun şahit olması ve Zouma’nın kediye şiddet uygularken ‘eğlenmesi’ kabul edilebilir bir durum değil. Savcılık da konuyla ilgili futbolcu hakkında soruşturma başlattı. Zouma, suçlu bulunması durumunda 5 yıl hapis cezası alabilir.

West Ham United: “Kurt ile görüştük, konuyu kendi içimizde halledeceğiz”

West Ham United, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “West Ham United olarak videodaki oyuncumuz Kurt Zouma’nın eylemlerini kayıtsız şartsız kınıyoruz. Kurt ile görüştük ve konuyla kendi içimizde ilgileneceğiz ancak hayvanlara karşı zulmü hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz” dedi.

Konuyla ilgili tepkiler çığ gibi büyüyor