İşte 2019'da Kullanıma Girecek 230 Yeni Emoji

Emojipedia, Unicode'un 2019 yılında yayınlayacağı 230 yeni emojiyi tanıttı. Kullanıcılar tarafından ısrarla istenen bazı yeni emojilerin eklendiği kütüphanede engelli bireylere büyük önem verilmiş durumda.

Bir dönem duygularımızı daha iyi ifade etmek için mesajlarımıza eklediğimiz emojiler, günümüzde neredeyse bir dil haline gelmiş durumda. Kendine ait resmi bir sözlüğü dahi bulunan emojiler, her geçen gün biraz daha artan kütüphanesi ile hemen her duygu ve düşünceyi yansıtmayı başarıyorlar.

Unicode, 2019 yılı itibarıyla kullanıma girecek 230 yeni emojisini hazırladı. Fiziksel engelli bireylerden yeni hayvanlara, yeni fiziki yapılardan el hareketlerine kadar pek çok farklı karakter içeren yeni emojiler Unicode tarafından Mart ayında yayınlanacak. Yeni emojilerin tüm kullanıcılara ulaşması 2019 sonunu bulabilir.

Unicode’un yeni emojilerinde belki de en dikkat çeken detay, fiziksel engelli kişisel için pek çok yeni emoji eklenmiş olması. Apple’ın tavsiyesi üzerine mekanik ve otomatik tekerlekli sandalya, protez uzuvlar ve rehber köpek gibi emojiler eklenirken; baston ve tekerlekli sandalyede oturan karakterlerle kütüphane daha da zenginleştirildi.