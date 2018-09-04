Kemal Sunal Filmleriyle Gülşah Film Arasındaki Telif Davası

Türk sinema tarihinin en önemli oyuncuları arasında bulunan Kemal Sunal’ın ailesinin Gülşah Film’e açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Gülşah Film’i haklı buldu.

Kemal Sunal’ın ailesi, usta oyuncunun 36 filminden telif alamadıkları gerekçesiyle Gülşah Film’e karşı dava açtı. Ünlü oyuncunun oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve eşi Gül Sunal, Hülya Koçyiğit - Selim Soydan çiftine ait olan Gülşah Film’e karşı bundan 5 yıl önce telif davası başlatmıştı. 5 yıl boyunca devam eden davada Kemal Sunal’ın ailesi, oyuncuya ait olan 36 filmin Gülşah Film tarafından yıllarca çeşitli TV kanallarına satıldığını, bu filmlerin onlarca kez yayınlandığını, davalı şirketin bundan ciddi şekilde maddi gelir elde ettiği fakat buna rağmen herhangi bir telifin ödenmediğini iddia etmişti.

Davalı Gülşah Film ise davaya konu olan filmlerin en eskisinin 1975, en yenisinin ise 1990 yılı yapımı olduğunu, 1995 yılından önceki filmlerle ilgili kanunda herhangi bir düzenleme olmadığını belirterek davanın reddini talep etti.

Mahkeme, önce Sunal ailesinin yaklaşık 850 bin TL telif hakkı kazandığına hükmetti. Sonrasında Gülşah Film mahkemenin kararına itiraz ederek dosyanın Yargıtay’a taşınmasını sağladı. Yargıtay ise davayı Gülşah Film adına bozdu ve dava yeniden görülmeye başlandı.

İki ay önce çıkan gerekçeli kararında Gülşah Film haklı bulan mahkeme, hakların yapımcıya devredildiğini söyleyerek davanın reddine karar verdi.