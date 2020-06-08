Avustralya’nın güneydoğu ve güneybatı bölgelerinde yaşayan bir kuğu türü olan siyah kuğu, Antalya'nın Kemer ilçesinde görüldü. Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan canlı, denizde kısa bir süre yüzdükten sonra uçarak gözden kayboldu.

Yeni Zelanda'da avlanma nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan siyah kuğu, bugün Avustralya’nın güneydoğu ve güneybatı bölgelerinde yaşamını sürdürüyor. İklim koşullarına göre düzensiz göçebe bir yaşama sahip olan canlı, sürpriz bir şekilde Antalya'nın Kemer ilçesinde görüldü.

Bir vatandaş tarafından kayda alınan siyah kuğu, bir süre denizde yüzdükten sonra uçarak gözden kayboldu. Görüntüleri kaydeden Mustafa Kılıç, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “Sahilde arkadaşlarımızla bir baktık ki, sağ tarafımızdan siyah bir kuğu geliyor. Hemen videoya aldık. Videoya alırken yavaş yavaş geldi, kuzeybatı istikametine doğru uçtu. Epey yüzdü ama daha sonra uçarak, kayboldu gözlerden. Çok hoşumuza gitti” dedi.

Normalde Türkiye'de görülmeyen siyah kuğu, bir vatandaşın akıllı telefonu ile kayda alındı

Daha sonra kuğu hakkında araştırma yaptığını belirten Kılıç, "Anavatanı Yeni Zelanda ve Avusturalya'ymış. Yeni Zelanda'da yanlış avlanmadan dolayı nesli tükenmeye başlamış. Korumaya almışlar. Korumadan sonra tekrar üremeye başlamışlar. Avrupa'da, 1600'lü yıllarda ilk defa görünmüş. Tabiat canlanıyor” ifadelerini kullandı.

Siyah kuğunun Akdeniz sahillerinde görülmesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden öğretim görevlisi Mehmet Rızvan Tunç, siyah kuğunun Bern Sözleşmesi ile koruma altında olan bir tür olduğunu söyledi. “Kuğuların tamamı avlanması yasak olan türlerdir” diyen Tunç, siyah kuğunun da nesli tükenmekte olan türlerden olduğu için insanlar tarafından korunması gerektiğini ifade etti.

"Siyah kuğu, Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan özel bir tür"

Bu kuğu türünün ülkemizde görülmesinin tamamen rastlantısal olduğunu belirten Tunç, “Normalde artık ülkemizde diğer kuğu türleri de ender olarak görülürken, siyah kuğunun ülkemizde görülmesi mutluluk verici. Bizim içim tüm kuşların korunması önemli. Bunlar doğal değerlerimizden bir tanesi” dedi.

Siyah kuğunun Antalya'nın Kemer ilçesinde görüldüğü anlar