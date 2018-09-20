İstanbul'da bugün başlayan Teknofest 2018, büyük bir heyecana sahne oldu. 23 Eylül'e kadar sürecek olan teknoloji festivalinde Kenan Sofuoğlu, motoruyla Formula 1 aracı ve F-16 ile kapıştı.

Teknofest kapsamında bir süredir planlanan ve Kenan Sofuoğlu'nun motoruyla F-16 uçağı SOLOTÜRK ile Formula 1 aracını geçmeye çalışacağını açıkladığı yarış bugün gerçekleşti. Kısa mesafede gerçekleşen yarışı, hızlanma avantajına sahip olan Kenan Sofuoğlu kazandı. Yarış sonrası izleyicileri selamlayan Sofuoğlu, zaferini uzunca bir süre sevenleriyle paylaştı. Red Bull Racing Formula 1 arabası, Kawasaki H2R, Tesla P100 DL, Lotus Evora 430 GT, Aston Martin The New Vantage, özel jet Challenger 605 ve Solotürk F16 uçağının katılmış olduğu yarışmada ipi Kenan Sofuoğlu göğüsledi. Yarışmanın videosu ile sizleri baş başa bırakıyoruz:

Kaynak : http://www.internethaber.com/kenan-sofuoglu-f-16-ile-yaristi-yarisi-bakin-kim-kazandi-foto-galerisi-1904812.htm?page=2

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