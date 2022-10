Evde Kendi iPhone’unuzu Kendiniz Yapabilirsiniz: Peki Nasıl?

Evde kendi akıllı telefonunuzu kendiniz yapmak ister misiniz? Eğer cevabınız "evet" ise sizi şöyle alalım.

Teknolojinin her geçen gün sınırlarını zorladığı şu günlerde pek çok telefon üreticisi “en iyi” akıllı telefonu üretmek için teknolojinin uç noktasındaki teknoloji kullanıyor. Tabii ki bu kadar Ar-Ge çalışması ve üretim maaliyetleri tüm dünyada telefon fiyatlarının gittikçe yükselmesine neden oluyor. Ülkemiz de bu yükselen fiyatların en çok hissedildiği ülkelerden birisi.

Durum böyle olunca bazı akıllı telefon kullanıcıları eski telefonlarını alternatif yöntemlerle yeniden kullanmaya ve hatta birkaç telefonu birleştirip yeni bir telefon yapmaya bile çalışıyor. Biz de bugün bu konuya odaklanarak “Evde kendi telefonunuzu nasıl yapabilirsiniz?” sorusunu cevaplamaya çalışacağız.

Eğer garip bir Instagram sayfasından ucuza aldığınız çakmalar çakması iPhone’unuzu gerçek bir iPhone’a dönüştürmek isterseniz de direkt olarak aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz.

DIY akıllı telefon nedir?

Do it yourself (DIY) yani “kendin yap” sözü, adından da anlaşılacağı üzere bir ürünü kendi imkanlarınızda yapmaya çalışmak anlamına geliyor. Genelde DIY kategorisi içinde hobi ürünleri, aksesuarlar, takılar ve masa-sandalye gibi eşyalar bulunuyor. İşin teknoloji kısmında ise laptop ekranlarından taşınabilir monitörler, eski laptoplardan medya sunucuları gibi değişik DIY projeleri görebiliyoruz.

DIY akıllı telefon ise bambaşka bir konu. Bu noktada başvurabileceğiniz 2 yöntem var. Birincisi halihazırda elinizde bulunan eski telefonunuzun parçalarını değiştirerek yenilemek, ikincisi ise tamamen sıfırdan bir telefon üretmek. İlk seçenek genellikle en kolayıdır. İsterseniz gelin iki seçenekte de neler yapabileceğinize bir bakalım.

Eski telefonunu hayata döndür

Diyelim ki elinizde emektar bir Samsung Galaxy S10 var. Yıllardır kullandığınız telefonun arka kısmı bin bir türlü ezik ve çizikle dolu, ön camı ise tamamen parçalanmış durumda. Telefonun iç kısmına baktığımızda da WiFi kartı, bataryası ve şarj girişi tamamen bozulmuş durumda. Bu noktada yapmanız gereken ilk şey telefonunuzdaki arızaların tamamını tespit etmek olacaktır. Daha sonra arızalı parçaların ayrı ayrı parçalar mı yoksa anakarta bağlı mı olduğunu bulmanız gerekiyor. Bu bilgilerin tamamına internet üzerinden erişebilirsiniz.

Daha sonrası sıra bu parçaları internet üzerinden sipariş etmeye geliyor. Günümüzde pek çok eski ve popüler telefonun parçaları ülkemizde rahatlıkla bulunabilse de kimi zaman bazı parçaları yurt dışından temin etmek gerekebiliyor. Parçaları da satın aldıktan sonra montaj aşamasına geçiyoruz.

Bu aşamada dikkat etmemiz gereken en büyük şey, telefonu parçalara ayırırken halihazırda sağlam olan parçalara zarar vermemek. Bu nedenle telefonu doğru bir şekilde açmak için internette bulunan kılavuzlardan yardım alabilirsiniz. Telefonu açtıktan sonra bozulmuş parçaları dikkatlice yerinden söktükten sonra yeni parçaları yerine yerleştiriyoruz. Bu işlemin sonunda telefonu tekrar dikkatlice birleştiriyoruz ve elimizde eskisi kadar sağlam bir telefonumuz oluyor.

Gelelim zor olan seçeneğe: Kendi telefonumuzu sıfırdan yapacağız

Eğer eski telefonunuz kullanılmayacak durumdaysa ya da kullanmak istemiyorsanız elinizdeki ikinci seçenek ise sıfırdan bir telefon yapmak. Bu noktada birden çok telefonun parçasını birleştirmek ne yazık ki pek de mümkün değil. Yani iPhone 14’ün anakartını Samsung Galaxy S22’nin kasasına koymanız mümkün değil. Bu durumda size verebileceğimiz en iyi tavsiye belirli bir telefon markası ve modeli seçip o telefonu sıfırdan üretmeniz. Biz de bu senaryoda bir iPhone 13 Pro üreteceğimizi varsayalım.

iPhone 13 Pro’yu üretebilmek için bize öncelikle bir telefon kasası, anakart, batarya, ekran, kameralar ve diğer parçalara ihtiyacımız olacak. Bu noktada aslında önemsiz gibi görünen ama oldukça önemli olan titreşim motoru, batarya yapıştırıcısı ve su geçirmez izolasyon şeridini de kesinlikle unutmamak lazım. Tabii ki bu parçaların neredeyse hiçbiri ülkemizde bulunmuyor. Bu noktada parça alabileceğimiz en kolay yer tabii ki de Çin.

Çin’den parça sipariş etmek ne yazık ki günümüzde pek de kolay değil. Ancak kendi telefonunuzu kendiniz üretmek için Çin’e kısa bir yolculuk yapmak isterseniz Şanghay’daki teknoloji pazarında aradığınız parçalardan bol bol bulabilirsiniz. Bu parçalar genellikle hurdaya çıkan telefonların sağlam parçaları oluyor. Pazarda bulduğunuz parçaları satıcıların yardımıyla test edip denedikten sonra yapmanız gereken tek şey ise telefonu birleştirmek. Bu noktada eğer el becerilerinize güvenmiyorsanız Şanghay’daki teknoloji pazarında bunu hemen hemen her gün yapan kişilerden çok ucuza bu hizmeti alabilirsiniz. Eğer telefonu kendiniz birleştireceksiniz, bu noktada kesinlikte internetteki tamir kılavuzlarından yardım almanızda fayda var. Tüm parçaları olması gerektiği gibi yerleştirdikten sonra cihazınızı gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tabii ki kendi telefonunuzu üretirken çeşitli modifikasyonlara da gidebilirsiniz. Örneğin iPhone’unuzun arkasındaki Apple logosunu daha şeffaf ve ışıklı bir logoyla değiştirebilirsiniz. Bu tarz değişik modifikasyonları da yine Şanghay teknoloji pazarında ve internette kolaylıkla bulmak mümkün.

Ünlü YouTube kanalı Strange Parts’ın kurucusu olan Scott, az önce bahsettiğimiz yöntemle Çin’de ürettiği bir iPhone’u Apple Store’daki fiyatından daha ucuza geldiğiniz belirtti. Ancak tabii ki burada kur farkının da etkisi bulunmakta.

Peki siz kendi akıllı telefonunuzu üretmek ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.