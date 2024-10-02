Son yatırım turunda 6,6 milyar dolarlık destek toplayan OpenAI, yatırımcılarından rakip firmalara yatırım yapmamalarını istedi.

OpenAI, son yatırım turunda 6,6 milyar dolarlık bir yatırım toplamayı başardı ve böylelikle firmanın toplam değerlemesi 157 milyar dolara ulaşmıştı. ChatGPT ile dikkatleri çeken OpenAI böylelikle dünyanın en büyük ve lider yapay zekâ şirketi konumunda yer almaya devam etti.

Yeni yatırım turunda OpenAI'ın aldığı destek, tek seferde yapılmış en büyük yatırımlardan biri olarak tarihe geçti. Ayrıca OpenAI'ı da Elon Musk'ın firması SpaceX ve TikTok'un sahibi ByteDance ile birlikte en büyük üç yatırım-destekli girişimden biri hâline getirmiş oldu. Yine de bu yatırımlar ve destek OpenAI için yeterli değil.

"Rakip girişimlere destek vermeyin"

OpenAI, yatırımcılardan Anthropic ve Elon Musk'ın xAI'ı gibi rakip girişimleri desteklemekten kaçınmalarını istedi. Elbette ki 157 milyar dolarlık bir firma olarak sadece rica etmekle kalmayan OpenAI, yatırımcılardan özel fonlama opsiyonları da talep etti. Firma böylelikle rakiplerinin de fonlara erişmelerini engellemeyi amaçlıyor.

Öte yandan bu türden bir anlaşma ileride yatırımcıların ayağına bir bağ da olabilir. Özellikle anti-tröst kuralları, OpenAI'ın istediği talebi gerçekleştirmeyi zorlaştırabilir. Hâli hazırda piyasada lider durumda bulunan bir organizasyonun bir de özel anlaşmalar yapması ve rakiplerinin kaynak erişimini engellemesi sorun çıkarabilir.

Yapay zekâ piyasasındaki aktörlerin sayısı arttıkça rekabet de artıyor. Sequoia Capital ve Andreesseen Horowitz gibi firmalar pek çok yapay zekâ yatırımına da aynı anda yatırım yapıyor ve bu türden kısıtlayıcı anlaşmalara pek yanaşmıyorlar.