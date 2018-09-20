Kendi Ekranını Tamir Eden Telefonları Bir Gün Görecek miyiz?

Özellikle son yıllarda akıllı telefon üreticilerinin aldığı patentlerle gündemde kalan, buna karşın somut bir örneğini henüz göremediğimiz bu teknoloji bir gün mümkün olabilecek mi?

Kendini yenileyebilen ekran teknolojisi, son olarak Samsung'un geçtiğimiz aylarda aldığı bir patentin basına yansımasıyla konuşulur oldu. Samsung, hiçbir şekilde parmak izi tutmayan ve kendini anında yenileyebilen bir materyale dair patent başvurusunda bulundu. Samsung Galaxy S10'da olacağı dedikoduları dönen bu materyali yakın zamanda görüp göremeyeceğimiz ise şimdilik muamma.

Herkesin aklında bu teknolojiye dair tek bir soru var: Bir gün mümkün olacak mı? Bu sorunun tarihsel açıdan tek düze bir cevabı var elbette: İnsanın hayalinin ulaştığı yere bir gün kendisinin de ulaşacak olması kaçınılmazdır. Peki, gerçekte bu ne kadar mümkün? Günümüz teknolojisi bu hayalin gerçek olmasına ne kadar yakın?

Geçtiğimiz aylarda bir grup bilim insanı, kendini yenileyebilen polimerler keşfetti. Kazara yapılan bu keşif sayesinde, tiyoüre adında kendini yenileyebilen ve yüzeydeki küçük çatlakları zigzaglar çizerek gideren bir madde bulundu. Tokyo Üniversitesi'nden Prof. Takuzo Aida'nın öncülüğünde halen araştırmaları sürdürülen bu madde, Aida'ya göre cep telefonlarında kullanılmak için uygun bir madde değil. Peki neden?



*Takuzo Aida

Aida, doğal olarak herkesin açık havada da kullandığı akıllı telefonların ekranının, bu madde ile kaplanması halinde oluşacak olan basınca dayanamayacağını belirtiyor. Bu sebeple Aida, bu maddenin ilk etapta sadece kapalı mekanlarda kullanılan ekranlarda iş görebileceğini söylüyor.

Bu alanda araştırma yürüten tek isim Takuzo Aida değil. Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren bilim insanları da cep telefonu ekranlarının yenilenmesinde kullanılacak bir madde üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Ancak geçen süreçte, bu madde yalnızca yapay kaslar üzerinde test edilebildi. Keza ABD'li Feynlab şirketi, seramik polimerler kullanarak otomobillerin üzerindeki kılcal çiziklerin kendini onarmasını sağlayan bir boya geliştirdiklerini açıklamıştı. Dilerseniz bu madde ile ilgili videoya da bir göz atalım:

Konuyu toparlayacak olursak evet, kendini yenileyebilen ekranlarla karşılaşmamız mümkün. Ancak şu an bu teknolojinin akıllı telefonlara veya daha büyük ekranlı; dizüstü bilgisayar, monitör gibi cihazlar için kullanılması imkansız. Daha şimdiden küçük hasarları tamir edebilen materyaller mevcut olsa da yakın gelecekte bunun gerçek olmayacağını kimse söyleyemez.