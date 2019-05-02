Kodlama yapanların kendi kişisel sitelerini kurup barındırmaları için ücretsiz bir site var: 1MB

İnternet çağında hemen herkesin bir sosyal medya hesabı, bir LinkdIn profili ve çeşitli servis sağlayıcılardan alınmış mail adresleri var. Herkeste olmayan şey ise bir internet sitesi.

1mb.site oldukça basit bir host hizmeti sunuyor ve 1 megabyte’ı aşmadığınız sürece burayı tamamen ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Bu site üzerinden kendinize aldığınız alanda kendi küçük kişisel internet sitenizi yaratabiliyorsunuz. Barınma hizmetinin yanında bir site kurulumu için gerek duyacağınız her şey sisteme dahil edilmiş durumda. Buna kişiselleştirilmiş domainler, SSL, veri tabanları ve çevrimiçi kod/içerik editörü de dahil.

1MB sitesinin amacı ise internet geliştiriciliğini daha erişilebilir hale getirmek. Karmaşık menülerin arasında gezmek, sunucu izinleri arasında cambazlık yapmak gibi dertleriniz olmadan çalışabileceğiniz bir alan veriyor. Sitenizi doğrudan tarayıcı içinde düzenleyebiliyorsunuz. Sitede başlangıç için taslaklar, canlı site önizlemeleri ve temalar bulunuyor. 1MB sizin kodlamaya odaklanmanızı ve sonuçlarını hemen görmenizi sağlıyor.

Bulutta alan almak ve üstüne site inşa etmekten daha kolay olan bu site, size kendinizi geliştirmeniz için bir fırsat vermiş olacak.

1MB sitesine ulaşmak için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz. Belki de 1MB alanda yaptığınız çalışmalar ileride büyük projelerin kapısını açacaktır.